„Defensiv waren wir katastrophal“: Denklingens Höhenflug endet mit krachender Pleite in Haidhausen

Von: Christian Heinrich

Teilen

Markus Ansorge geht mit dem VfL Denklingen in Haidhausen baden. © Oliver Rabuser

Markus Ansorge schlich bedröppelt von dannen. Seine Elf bekam von der SpVgg 1906 Haidhausen eine 2:5-Abreibung verpasst.

Denklingen – Diese wurmte den Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen gewaltig. „Der Stachel sitzt tief“, jammerte der Coach.

Das Treiben seiner Mannschaft erinnerte ihn an die ersten drei Saisonspiele, bei denen seine Kicker kräftig Prügel bezogen hatten. Dazwischen lag eine Phase von drei Begegnungen ohne Niederlage. Der kurze Höhenflug endete in München auf dem harten Boden der Tatsachen.

So wie der VfL gegen die SpVgg agierte, wird er zum Stammgast in der Abstiegszone. „Ich spreche den Jungs den Willen gar nicht ab“, stellte Ansorge klar. Der war reichlich vorhanden. Aber irgendwie brachte die Mannschaft ihre guten Vorsätze ebenso wenig auf den Platz wie die einstudierten Aktionen. In der Abschlussbesprechung vor dem Spiel hatte der Trainer an seine Balltreter appelliert, ihr Herz in die Hand zu nehmen. „Fußball ist mehr als Taktik“, predigte er ihnen. „Fußball ist Emotion und Leidenschaft.“

VfL Denklingen verschießt Elfmeter und lässt weitere gute Möglichkeiten aus

Es wäre ungerecht, den Kickern vorzuwerfen, dass ihnen die nötige Lust an ihrem Lieblingszeitvertreib abhanden gekommen ist. Die Mannschaft spielte ja hingebungsvoll, aber sie machte auch naive Fehler, die sie im dritten Jahr ihrer Zugehörigkeit zur Bezirksliga besser unterlassen sollte. Was gegen die wirklich nicht überragende Spielvereinigung wirklich geboten war, bringt das Fazit des Übungsleiters auf den Punkt: „Das Spiel hätte auch 8:6 oder 8:7 für Haidhausen ausgehen können.“

Chancen verzeichneten die Denklinger in Hülle und Fülle. Armin Sporer versiebte eine glasklare, Hannes Rambach zwei und Simon Ried ebenfalls zwei. Dem Stürmer bot sich kurz vor der Pause die klarste Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber er schoss einen Foulelfmeter neben den Pfosten.

Zu diesem Zeitpunkt führten die Platzherren durch einen Treffer von Min Park nur mit 1:0. Es wäre der Ausgleich gewesen, der dem VfL vielleicht die nötige Sicherheit gebracht hätte, die ihm so schmerzlich abging.

Haidhausen macht nach Wiederanpfiff alles klar

Der nächste Nackenschlag folgte zwei Minuten nach Wiederanpfiff. Nach einem Foul von Moritz Tilkovsky entschied der Referee auf Elfmeter, den Sebastian Bracher sicher verwandelte. Nach einer Stunde erlebten die Gäste eine vogelwilde Phase, in der überhaupt nichts mehr zusammenlief. Binnen vier Minuten schraubten Gürkan Öztürk und Balthasar Auspurg den Vorsprung auf 4:0 hinauf. „Wir haben keinen Zugriff mehr bekommen“, monierte Ansorge.

Nach dem Nachmittagsschläfchen war seine Elf immerhin so ausgeruht, dass es ihr durch den eingewechselten Felix Merkle gelang, das Resultat ein wenig zu korrigieren. Die Hoffnungen auf einen fulminanten Schlussspurt erfüllten sich jedoch nicht, weil Auspurg mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand postwendend wiederherstellte.

„Defensiv waren wir katastrophal“ kritisierte Ansorge die Abwehrbemühungen seiner Fußballer. Simon Ried blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen an einem Tag, den der Übungsleiter am liebsten aus seinem Gedächtnis streichen würde. (Christian Heinrich)