Denklingens „Mini-Krise“ schon wieder vorbei - dank Partie in Berg

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Es gab was auf die Beine für Simon Ried (l.) gegen den MTV Berg: Der Denklingener revanchierte sich, wie es ein waschechter Stürmer eben tut: mit zwei Toren. © Rabuser

Ein Befreiungsschlag ist dem Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen in Berg gelungen. Und der kam zur rechten Zeit.

Denklingen – Die von Markus Ansorge titulierte „Mini-Krise“ des Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen endete am Ostufer des Starnberger Sees. Der Vorjahresaufsteiger siegte mit 3:2 beim Tabellenschlusslicht MTV Berg und schüttelte in einem Spiel einen Großteil des in den vergangenen Wochen aufgestauten Ballasts ab.

„Die Mannschaft hat das Spiel angenommen, es war ein Charaktertest und ein wichtiger Sieg für uns“, bilanzierte der Trainer nach einem ereignisreichen Zweiakter. Dass sich diese Herausforderung nicht durch spielerische Finesse würde lösen lassen, stand nach der Aussprache vom Dienstag und den nach wie vor fehlenden Akteuren beim VfL außer Zweifel. „Kein schönes Spiel, aber wir haben gekämpft und unsere Tugenden wieder auf den Platz gebracht“, sah Ansorge am Samstag einen „Schritt in die richtige Richtung“.

Berg macht es VfL Denklingen nicht leicht

Wobei der MTV es den Gästen keineswegs leicht machte. Die anfängliche Überlegenheit der Gastgeber mündete in zwei ungenutzte Möglichkeiten. Dann aber schlug der VfL zu. Berg mit Einwurf am Denklinger Strafraum, und die Gäste mit dem Umschaltspiel aus besten Vorjahres-Zeiten. Über Manuel Waibl und Martin Krimshandl kam der Ball zu Lukas Greif, der das Tempo anzog und den Ball vorbei an Keeper Florian Lerch zum 1:0 in die Maschen schob. Ein Treffer als Aufputschmittel für die Körpersprache. Auch die Kommunikation untereinander passte wieder besser, wodurch sich auch Rückschläge einfacher wegstecken ließen. Gewollt war der Fehlpass von Ludwig Kirchbichler in die Beine von Sarek Suplit natürlich nicht. Er hatte den Ausgleichstreffer zur Folge, weil Suplit den Ball nach innen brachte, Marcel Höhne mit der Brust ablegte und Marco Czrnjak ihn per Linksschuss neben dem Pfosten unhaltbar versenkte.

Nach Seitenwechsel dann die entscheidenden Momente. Zunächst handelte sich Keeper Lerch einen Platzverweis ein, als er Waibl mit zwei gestreckten Beinen aus den Latschen grätschte. „Spielt uns natürlich in die Karten“, sagte Ansorge mit Blick auf ein Mehr an bespielbaren Räumen. Dann wurde Greif nach Tempolauf und Eindringen in den Sechzehner unredlich von den Beinen geholt – Elfmeter. Simon Ried schnappte sich den Ball und stellte auf 2:1. In der Folgezeit versäumten es die Denklinger, den Spielausgang vorzeitig zu klären. Weniger durch ausgelassene Großchancen, als vielmehr durch eine Vielzahl an Aktionen, die nicht sauber zu Ende gespielt wurden: „Oft fehlte der letzte Pass“, monierte Ansorge.

Am Ende reichte es dennoch zum wichtigen Dreier. Einer Balleroberung von Kirchbichler folgte Hannes Rambachs diagonaler Zuckerpass hinter die Abwehrkette auf Ried, der alles klar machte. Zwar führte ein Stellungsfehler noch zum 2:3 durch Höhne. Doch das passierte unmittelbar vor dem Schlusspfiff.