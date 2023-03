Der Rasen von Sankt Martin soll’s richten – Bernbeuren lässt sich von DFB-Weltmeistern inspirieren

Von: Christian Heinrich

Schwere Aufgabe: Markus Baur (links; hier im Spiel gegen die SpVgg Schwabsoien/Schwabbruck) und der TSV Bernbeuren starten mit nur einem Bounspunkt. Foto: Holger Wieland © Holger Wieland

Das Hotel „Martinerhof“ in Sankt Martin wirbt für sich mit dem Slogan „pure psairer Lebenslust“. Das ist nicht zu viel versprochen.

Bernbeuren – Der Ort in Südtirol erwarb sich 2014 größere mediale Aufmerksamkeit, weil sich im Passeiertal Joachim Löw und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Brasilien vorbereiteten. Die weitere Geschichte ist ja hinlänglich bekannt.

Was den Stars um Philipp Lahm recht war, ist den Freizeitkickern vom TSV Benediktbeuern billig. Zwar logierten sie bei ihrem Trainingslager in Sankt Martin nicht im selben Hotel wie die späteren Weltmeister. Der Martinerhof bietet seinen kickenden Gästen jedoch einen Luxus, der einen viel höheren ideellen Wert besitzt, als im selben Bett wie Bastian Schweinsteiger zu schlafen: Sie durften vier Tage lang auf demselben Rasen wie Miroslav Klose & Co. trainieren. „Da sollte es sportlich jetzt aufwärts gehen“, findet Felix Lindauer.

Der Abteilungsleiter konnte 28 Fußballer für die Reise nach Südtirol mobilisieren. Da Kost und Logis laut Lindauer „überragend“ waren, erwartet er sich nun einen ähnlichen Effekt, wie den vor neun Jahren bei der DFB-Elf. Weltmeister können die Bernbeurener nicht werden, den Abstieg in die A-Klasse wollen sie jedoch mit aller Macht verhindern. Dass sich der Absturz der Fußballer vom Auerberg nach dem Abstieg aus der Kreisliga ungebremst fortsetzte, hat verschiedene Gründe. Mit Michael Boos (TSV Peiting) und Adrian Natzeder (SG Lechsee) verließen ausgerechnet die beiden torgefährlichsten Akteure den Verein. Patrick Landes und Roman Lerchenmüller beendeten aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere. Mit diesem Quartett verlor der TSV nicht nur seine wertvollsten Angreifer, es brachen auch vier Säulen weg, die bisher die Mannschaft getragen hatte.

Der Neuaufbau nach der Versetzung in die Kreisklasse gestaltete sich auch deshalb schwierig, weil von den neuen Verantwortungsträgern manche an mehr oder minder gravierenden Verletzungen laborierten. Während Manuel Jäger sowie Stefan und Florian Kelz wieder an das Team herangeführt werden konnten, ist es ungewiss, ob Fabian Hofmann wegen seiner Kniebeschwerden noch einmal Tritt fasst. „Ich weiß nicht, ob er jemals wiederkommt“, so Lindauer. Dem Abteilungsleiter würde es schon genügen, wenn mit Jäger oder den Kelz-Brüdern im Frühjahr fest zu rechnen wäre. Dann ließe sich Martin Schmölz, der im Herbst in der Sturmspitze aushelfen musste, ins zentrale defensive Mittelfeld abziehen. „Das gäbe uns schon Struktur“, ist Lindauer überzeugt. Zumal auch Moritz Witter von seinem sechswöchigen Praktikum in den USA zurück ist.

Die Perspektiven sind vor dem Start der Qualifikationsrunde wesentlich besser als im vergangenen Jahr. Trainer Florian Harsch, der schon alle Kicker seiner Mannschaft im Nachwuchsbereich betreut hat, konnte während der langen Vorbereitung das Team auf die Herausforderungen im Kampf um den Klassenerhalt einstellen. Seit Mitte Januar arbeitete der Coach vor allem an der Koordination und dem gezielten Muskelaufbau. Testspiele absolvierte der TSV nur drei. Der SV Bidingen wurde mit 5:3 geschlagen, während es gegen Unterammergau (1:2) und den TSV Buching/Trauchgau (2:3) zwei Niederlagen setzte.

Da die Mannschaft aus der Vorrunde nur einen Bonuspunkt mitbringt, steht sie am Sonntag (15 Uhr) bei ihrem ersten Auftritt bei der SG Antdorf/Iffeldorf sofort unter Druck. „Wichtig wäre, dass der Start sauber läuft“, sagt Lindauer. Was nicht selbstverständlich ist. Die weiteren Gegner in der Gruppe heißen Kinsau, Uffing, Benediktbeuern und Söchering. Eines hat TSV seinen Kontrahenten jedoch voraus: Der Rasen von St. Martin sollte ihnen zu großen Taten verhelfen, wenn schon nicht in Brasilien, dann wenigstens in der Kreisklasse. (Christian Heinrich)