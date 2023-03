Der Rastlose legt eine Pause ein – Trainer Michael Eiband hört beim SV Hohenfurch auf

Von: Christian Heinrich

Vor der verdienten noch einmal voller Einsatz: Michael Eiband will mit dem SV Hohenfurch den Klassenerhalt in der Kreisklasse schaffen. Foto: wileand © wileand

Kreisklassist SV Hohenfurch muss sich zur nächsten Saison nach einem neuen Trainer umschauen. Michael Eiband wird den Verein nach drei Jahren verlassen.

Hohenfurch – Die Tage von Michael Eiband beim SV Hohenfurch sind gezählt. Der Trainer des Kreisklassisten gibt nach dem Saisonende sein Amt ab. „Nach einer gewissen Zeit muss man eine Pause machen“, erklärte der Coach. Drei Jahre hat er in Hohenfurch gearbeitet und dort Freunde fürs Leben gefunden. „Es ist ein sehr toller Verein“, verabschiedet sich der 53-Jährige von seinem Klub mit einem ganz dicken Kompliment.

Bereits im vergangenen Oktober hat Eiband den Verantwortlichen des Sportvereins seinen Entschluss mitgeteilt. „So hatten sie genug Zeit, einen Nachfolger für mich zu finden“, so Eiband. Sportlich und menschlich hatte er keinen Grund, seinen Vertrag nicht für eine weitere Saison zu verlängern. Aber seine Familie wollte ihm am Wochenende auch wieder einmal ganz für sich haben.

Der Burggener war nach fünf Jahren der erste Trainer, dem kein Hohenfurcher Stallgeruch anhaftete. Als er im Juli 2020 seinen Vertrag unterschrieb, stand er kurz vor der Vollendung seines 50. Lebensjahres. „Ich habe mir vorgenommen, mit 50 Jahren kein Traineramt mehr zu übernehmen“, räumte er damals ein, dass er der Altersfalle nur knapp entgangen war. Ein paar Wochen später wäre er nicht mehr zu greifen gewesen.

Was Eiband in seiner Zeit beim SV Hohenfurch vor allem imponierte, war die ausgezeichnete Jugendarbeit. Aber auch der Zusammenhalt allgemein ist seiner Ansicht nach unbeschreiblich. Bei den Ausflügen waren die Hohenfurcher oft mit einer halben Hundertschaft unterwegs. Auch am jüngsten Trainingslager am Gardasee nahmen 20 Akteure teil. „Hohenfurch ist eine gute Adresse“, betont er. Sein Nachfolger werde einen perfekten Arbeitsplatz vorfinden. Bis er das Kommando übergibt, muss sich Eiband noch einer letzten großen Herausforderung stellen. Der Ligaverbleib in der Kreisklasse ist das erklärte Ziel des Trainers, bevor in den Ruhestand geht. Der Auftakt ist mit einem 4:1-Heimsieg gegen Schondorf rundherum gelungen. Bei der Dynamik, die er versprüht, darf man sich schon fragen, wie lange er ein Dasein ohne Fußball aushalten kann. (Christian Heinrich)