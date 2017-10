Derby in Kinsau: Verlieren verboten

Beide Teams im Sturzflug

von Jochen Schröder schließen

Nächstes Derby in der Fußball-Kreisklasse 4: In dem empfängt der SV Kinsau am Samstag (15 Uhr) den SC Böbing. Bei beiden Teams zeigt die Formkurve zuletzt nach unten.

Nach einem guten Start ist der SVK um Trainer Thomas Fischer auf Talfahrt: Anfangs mal auf dem vierten Platz liegend, ging es bis auf Rang zehn hinunter, zuletzt kassierten die Kicker aus dem Lechrain vier Niederlagen in Folge. Ein Grund dafür ist eine Reihe von Verletzungen wichtiger Spieler. Auch der SC Böbing ist gut in die Saison gestartet, dann aber fiel das Team um Spielertrainer Georg Schwaller auf Rang neun zurück. Damit stehen beide Mannschaften kurz vor den Abstiegs-Relegationsplätzen, verlieren ist also für beide verboten. Die Statistik spricht für den SVK: Seit 2012 konnte der SC gegen ihn kein Pflichtspiel gewinnen.

Quelle: fussball-vorort.de