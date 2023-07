„Das hatte mit Bezirksligafußball nichts zu tun“ – VfL Denklingen geht bei Aufsteiger unter

Von: Roland Halmel

Das war ein echter Schlag ins Kontor: Nach der 0:5-Niederlage am Samstag bei der FT Jahn Landsberg herrschte auf Seiten der Gäste vom VfL Denklingen absolute Ernüchterung. © Roland Halmel

Einen kompletten Fehlstart in die neue Saison hat der VfL Denklingen hingelegt. Beim Aufsteiger FT Jahn Landsberg kam der VfL mit 0:5 unter die Räder.

Denklingen – „Das hatte mit Bezirksligafußball nichts zu tun“, war Ansorge nach dem Schlusspfiff von der extrem schwachen Vorstellung seiner Mannen richtig angefressen, „der Sieg der Landsberger, die läuferisch, spielerisch und kämpferisch klar überlegen waren, ging auch in der Höhe absolut in Ordnung.“

Nach einem derartigen Debakel sah es in der Anfangsphase noch nicht aus. Der VfL schnürte den Liganeuling förmlich in der eigenen Hälfte ein. Der enorme Druck der Denklinger brachte allerdings keine wirklich zwingende Aktion hervor. Die erste gute Gelegenheit verzeichneten stattdessen die Hausherren, als Alex Baumgartl (8.) aus guter Position vorbeischoss. Nach der zweiten Offensivaktion durften die Jahn-Fans jubeln: Ein perfektes Zuspiel von der rechten Seite landete bei Luca Sigl (9.) in der Mitte, der völlig frei stand und zum 1:0 vollendete. Der Vorbereiter des Führungstors, Bastian Dillinger, verpasste das zweite Tor (10.) im Anschluss nur knapp.

Baumgartl verhindert höheren Rückstand

Der Rückstand hatte für Denklingen Konsequenzen: Bei den Gästen war danach der Schwung total raus. Mehr als eine halbgare Chance (11.) brachte der VfL nicht zustande. Als sich Lukas Greif, der kurz zuvor Gelb gesehen hatte, eine Zeitstrafe (26.) einhandelte, wurde es richtig brenzlig. Sigl (29.) verfehlte den Denklinger Kasten nur knapp und wenig später verhinderte Gästekeeper Manuel Seifert mit einer Glanzparade gegen Baumgartl (32.) einen höheren Rückstand. Etwas Hoffnung auf Besserung keimte beim VfL auf, als Armin Sporer (36.) vor dem Jahn-Gehäuse auftauchte – er scheiterte aber an FT-Schlussmann Pascal Stroehl. Praktisch mit dem Pausenpfiff kassierten auch die Hausherren eine Zeitstrafe (45.), weil Baumgartl gegen Rambach zu hart eingestiegen war.

Die Pausenansprache von Ansorge („ich bin richtig laut geworden“) zeigte keinerlei Wirkung. Auch in Überzahl brachten die Gäste, außer Fehlpässen, nicht viel zustande. In Verbindung mit Freistößen aus dem Halbfeld ins Nichts, verlorenen Laufduellen und Zweikämpfen ging es bei den Denklingern immer mehr bergab. Landsberg bestimmte klar das Geschehen. Tobias Süß (53.), der nach einer Flanke Seifert umspielte, erhöhte auf 2:0. Der eingewechselte Nicolas Pittrich (67.) traf erst die Latte und wenig später erzielte er das 3:0 (68.), als sich der Jahn ohne Probleme durch die VfL-Abwehr kombinierte.

Das einzige Lebenszeichen der Gäste in der zweiten Hälfte in der komplett harmlosen Offensive lieferte kurz vor Schluss Maximilian Kotz (84.), dessen Schuss Stroehl im Nachfassen vor der Linie abwehrte. Danach wurde es für die Denklinger richtig bitter: Der ehemalige Raistinger Yannick Hübner (85.) und erneut Pittrich (88.) machten mit ihrem Doppelschlag zum 4:0 und 5:0 einen aus Gäste-Sicht vergeigten Saisonstart des VfL perfekt. „Das müssen wir jetzt erst mal wegstecken“, bekannte Ansorge. (Roland Halmel)