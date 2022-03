Drei Tore ab der 86. Minute: Mit irrem Endspurt rettet Denklingen einen Punkt

Von: Roland Halmel

Er erzielte den Ausgleich: Denklingens Stephan Schilcher (Mi.), hier in einem Zweikampf. © Roland Halmel

Da war was los: Im Heimspiel gegen den TSV Großhadern lag der VfL Denklingen mit 1:4 hinten - und rettete sich mit einem irren Endspurt. Am Ende gab‘s auch eine Rudelbildung.

Denklingen – Drei Tore hinten und nur noch wenige Minuten zu spielen. Die erste Heimniederlage des VfL Denklingen in der Bezirksliga schien besiegelt. Eine phänomenale Aufholjagd in der Schlussphase bescherte dem Aufsteiger gegen den TSV Großhadern noch ein 4:4. Allerdings musste der VfL die Tabellenführung an den SC Oberweikertshofen abgeben.

„Wir spielten auch 80 Minuten nicht wie ein Spitzenteam“, sagte VfL-Coach Markus Ansorge nach dem über weite Strecken schwachen Auftritt. „Ihr wahres Gesicht zeigte die Mannschaft erst in den letzten Minuten. Trotzdem bin ich enttäuscht, weil wir so das ganze Spiel über auftreten wollten.“ Beim und nach dem Ausgleich ging es hoch her: nach einem Denklinger Eckball in der dritten Minute der Nachspielzeit blieb TSV-Torhüter Fabio Gossler nach einem Zusammenprall im eigenen Kasten liegen. Der Unparteiische ließ weiterspielen, Stephan Schilcher traf zum 4:4. Danach sprang Gossler wie von der Tarantel gestochen auf, um zu protestieren. Die folgenden Diskussionen änderten aber nichts daran, dass der Schiedsrichter den Treffer anerkannte. Danach blieb dem VfL sogar noch Zeit für den Siegtreffer. Den hatten Tobias Schelkle (96.) und Ludwig Kirchbichler (97.) auf dem Fuß.

Denklingen führt mit 1:0, lässt dann aber nach

Denklingen bestimmte zu Beginn erwartungsgemäß das Geschehen. Ein Zuspiel von Manuel Waibl nutzte Simon Ried zum 1:0 (6.), erzielt mit einem feinen Heber. Danach verpasste der VfL-Torjäger bei zwei weiteren Großchancen (19., 23.) sein zweites Tor. Der Ausgleich der Gäste durch einen Abstauber von Michael Pautz (16.) schien noch ein Betriebsunfall zu sein, der sich leicht beheben ließ. Allerdings ließen die Platzherren ab Mitte der ersten Hälfte immer mehr nach. Großhadern wurde dagegen immer mutiger. Die zweite Möglichkeit nach einer Ecke nutzte erneut Pautz (39.) zum 2:1.

Nach dem Wechsel kam es für den verunsichert wirkenden VfL noch schlimmer. TSV-Goalgetter Albert Rudnik (55.) zog aus 25 Metern ab und sein Geschoss schlug unhaltbar zum 3:1 ein. Im Anschluss köpfte Rudnik (59.) knapp vorbei. Von den Hausherren kam bis auf eine gute Aktion von Simon Ried (62.), die im Abseits endete, wenig. Stattdessen legte Großhadern durch einen weiteren Standardtreffer nach. Raul Cosentino (70.) köpfte nach einer Ecke zum 4:1 ein. Eine rote Karte (76.) gegen einen meckernden Betreuer auf der TSV-Bank läutete dann die Endphase ein, in der sich die Ereignisse überschlugen. Auf eine Chance von Johannes Greif (82.) ließ Dominik Karg (86.) das 2:4 ins kurze Eck folgen. Simon Ried (88.) erzielte das 3:4 per Foulelfmeter; Schelkle war zu Fall gebracht worden. Karg köpfte danach drüber (89.).

Statistik: Tore: 1:0 (6.) S. Ried, 1:1 (16.) Pautz, 1:2 (39.) Pautz, 1:3 (55.) Rudnik, 1:4 (70.) Cosentino, 2:4 (86.) Karg, 3:4 (89.) S. Ried (Elfmeter), 4:4 (90.+2) Schilcher. Gelbe Karten: Denklingen 1, Großhadern 2. Schiedsrichter: Fridolin Hiefner. Zuschauer: 150.