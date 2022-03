Roman Lerchenmüller und Michael Boos übernehmen bis zum Saisonende den TSV Bernbeuren

Von: Christian Heinrich

Künftig in Doppelfunktion: Stürmer Michael Boos (am Ball) wird in Bernbeuren bis Saisonende zusätzlich als Trainer amtieren. © Roland Halmel

Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison gibt es beim TSV Bernbeuren einen Wechsel auf dem Trainerstuhl. Bis zum Saisonende wird ein Duo beim Kreisligisten übernehmen.

Bernbeuren – Man kann darüber streiten, ob man im dritten Corona-Frühjahr unbedingt ein gemeinsames Trainingslager im Ausland bestreiten muss. Die Kicker des TSV Bernbeuren entschieden sich trotz astronomisch hoher Inzidenzwerte, nach Riva del Garda zu reisen. „Uns war schon bewusst, dass es jetzt gefährlich wird“, räumte Felix Lindauer ein. Zumal sich beim Abteilungsleiter insgesamt 32 Kicker der ersten, zweiten und dritten Mannschaft für den Trip an den Gardasee angemeldet hatten. Zu seinem Glück blieb im Nachhinein fast alles ruhig. Nur zwei Mitreisende klagten in dieser Woche über die entsprechenden Symptome.

Testspiel gegen Oberau/Farchant wurde wegen Corona abgesagt

Aber irgendwie erreicht das Virus die Fußballer momentan überall. Das war in der Vorbereitung auf den Rest der Rückrunde nicht anders, die am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den SV Mammendorf (15 Uhr) fortgesetzt wird. Die ersten drei Testspiele gegen die SG Bertoldshofen/Sulzschneid (1:1), den FC Thalhofen (0:3) und den WSV Unterammergau (0:3) brachte der TSV noch unfallfrei über die Bühne. Das Sparring gegen die SG Oberau/Farchant musste dagegen ausfallen, weil Corona den Kader in Atem hielt.

Lerchenmüller und Boos „im Mannschaftskreis hoch angesehen“

Für das neue Trainergespann bedeutete dies keine einfache Situation. Roman Lerchenmüller und Michael Boos haben sich dafür entschieden, zumindest bis zum Saisonende die Nachfolge von Martin Kindermann anzutreten, der seinen Job in Bernbeuren ebenfalls nur interimsmäßig versehen hatte. „Es war klar, dass dies die vernünftigste Lösung ist, bevor wir einen Schnellschuss-Trainer finden“, ist Lindauer überzeugt. In den vergangenen Wochen hat das Duo so gut gearbeitet, dass sich der Abteilungsleiter überlegt, sich noch länger damit zu beschäftigen. „Autoritätspersonen waren die beiden schon vorher“, stellt er klar, dass die beiden Spieler im Mannschaftskreis hoch angesehen sind.

Patrick Landes und Florian Harsch stehen nur noch im Notfall zur Verfügung

Das Tandem hatte gleich zwei schwierige Aufgaben zu lösen. Florian Harsch und Patrick Landes zogen sich in diesem Winter vom Fußball zurück, weil Beruf und Familie einfach ihr Recht fordern. Zwar stehen beide im Notfall bereitwillig zur Verfügung, aber Lindauer sieht zumindest den Ausfall von Landes als „herben Rückschlag“. Da gleichwertiger Ersatz auf der Position des zentralen defensiven Mittelfeldspielers im eigenen Kader nicht aufzutreiben war, bedienten sich die Übungsleiter bei der A-Jugend. Moritz Witter gibt nun den Sechser. „Er macht das sehr gut“, ist Lindauer optimistisch, dass der Youngster die Rolle ausfüllen kann.

Ein halbes Dutzend TSV-Spieler hat die 30 bereits überschritten

Allerdings wird die Planstelle vor der Abwehr nicht die letzte sein, die in den kommenden Monaten neu besetzt werden muss. Sechs Kicker des TSV sind mittlerweile über 30 Jahre alt und haben inzwischen auch andere Dinge im Kopf als nur Fußball. Bei einem Kader von insgesamt 17 Akteuren sind das keine rosigen Aussichten. „Wir haben die Vision, dass man schaut, Spieler nach Bernbeuren zu bringen“, hofft der Spartenchef darauf, das eine oder andere Talent aus der Umgebung von sich überzeugen zu können. „Es wäre schön, wenn wir den Kreisliga-Standort erhalten können“, hofft Lindauer. In diesem Jahr rechnet er fest damit.