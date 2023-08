„Eine brutal attraktive Liga“ – Altenstadt startet mit Vorfreude in die neue Saison der Kreisliga 2

Von: Roland Halmel

Diesmal soll’s gleich zum Start laufen: Franz Demmler (vorn; im Pokalspiel gegen Peiting) und der TSV Altenstadt freuen sich auf die Saison in der Kreisliga 2 und hoffen auf einen besseren Auftakt als 2022. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Der TSV Altenstadt fiebert der neuen Saison entgegen. Den Auftakt bestreitet die Mannschaft von Trainer Daniel Hindelang zuhause gegen den SV Polling.

Altenstadt – In der vergangenen Saison lief es beim TSV Altenstadt erst im Frühjahr, in der Abstiegsrunde, gut. In der Herbstrunde davor, in der Kreisliga 4, kam der TSV-Motor, nicht zuletzt wegen Personalproblemen, nicht recht in Schwung. Der vorletzte Platz zur Winterpause war nicht unbedingt das, was sich Coach Daniel Hindelang erwartet hatte. Das soll jetzt aber – in seinem zweiten Jahr in Altenstadt – besser werden. Der TSV landete diesmal in der Kreisliga 2, die zum großen Teil aus Teams aus dem Landkreis besteht.

„Eine brutal attraktive Liga, auf die wir uns richtig freuen“, sagt Hindelang mit Blick auf die Duelle gegen Peißenberg und Polling, die zu den Derbys gegen Peiting und Wildsteig/Rottenbuch dazugekommen sind. „Ohlstadt ist auch gut, und die Aufsteiger sind stark – das zeigten ihre Siege am ersten Spieltag“, hat Hindelang auch großen Respekt vor den Liganeulingen aus Unterammergau und Dießen. In seinem Team hat der Trainer eine große Vorfreude festgestellt: „Wir sind heiß auf diese Liga.“

Personell hat sich bei den Altenstadtern in der Sommerpause einiges getan. Die erfahrenen Spieler Robert Kanzler und Michael Zwick treten kürzer und werden nur noch in der zweiten Mannschaft auflaufen. Einige Ergänzungsspieler wechselten zu Teams in der Nachbarschaft. Dazu wird Daniel Holzmann sich auf das Oberliga-Eishockey beim EC Peiting konzentrieren und bestenfalls im Saisonendspurt im kommenden Frühjahr zum Einsatz kommen.

Die Lücken im Kader füllte der TSV vor allem mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. „Die sind gut, das haben sie schon in der Vorbereitung gezeigt, wir wollen sie während der Saison weiter entwickeln“, sagt Hindelang, der bei seinem Trainerjob jetzt von Philipp Bartmann unterstützt wird. Bei dem Abwehrspieler dauert es noch etwas länger, bis die Knieverletzung komplett ausgeheilt ist, nun bringt er sich so ein. „Er ist mir eine große Hilfe und wir sind auf einer Wellenlänge“, ist Hindelang froh über die Unterstützung, schließlich wird auch der Coach selbst wegen eines Achillessehnenrisses noch einige Wochen auf Krücken unterwegs sein.

Bartmanns Zwillingsbruder Dennis wird indessen demnächst ins Mannschaftstraining einsteigen. Hindelang hofft, den Angreifer noch vor der Winterpause wieder im Team zu haben. Den Job von Routinier Kanzler als Abwehrchef hat indessen Jakob Reßl übernommen. Kapitän Franz Demmler, der hauptsächlich die linke Außenbahn in der Defensive bearbeitete, wurde auf der Position ins Mittelfeld nach vorn geschoben.

„In der Vorbereitung ist es gar nicht schlecht gelaufen, auch wenn wir nicht immer komplett waren“, zeigte sich Hindelang mit dem Umbruch und der Verjüngung im Kader – mit Raphael Lautenbacher ist nur noch ein Spieler aus der Ü30-Fraktion – bisher recht zufrieden. „Wir wollen einen guten und erfolgreichen Fußball spielen, dann sehen wir, wo die Reise hingeht“, hat Hindelang indessen keine konkrete Platzierung als Saisonziel ausgegeben. Gleichzeitig hofft er auf einen besseren Start als im vergangenen Jahr, als es bis zum achten Spieltag dauerte, ehe der erste Sieg eingefahren wurde.

Zum Auftakt erwartet der TSV Altenstadt am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) auf eigenem Platz den SV Polling. Die Gäste „haben eine physisch starke Mannschaft mit ein paar guten Einzelspielern“, erwartet Hindelang vom Landkreisrivalen ein körperbetontes Spiel. „Sie haben einen neuen Trainer, der die Mannschaft bestimmt gut eingestellt hat. Das wird ein interessantes Duell“, ergänzt der TSV-Coach. „Um etwas zu holen, müssen wir ,100 Prozent plus‘ geben“, fordert Hindelang von seiner Mannschaft. (Roland Halmel)