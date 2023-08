Einige Fragezeichen vor dem Start bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien

Von: Roland Halmel

Das Thema „Urlaub“ und wie dieser mit dem Liga-Spielbetrieb unter einen Hut zu bringen ist, beschäftigt die Fußball-Amateure schon seit langer Zeit.

Schwabbruck/Schwabsoien – Durch die etwas später gestartete Saison im Kreis „Zugspitze“ ist die Situation in diesem Jahr etwas entspannter. „Bei uns waren die meisten Leute schon im Urlaub“, berichtet Klaus Traxel, der neue Coach der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Er selbst kam unter der Woche wieder aus der Sommerfrische zurück.

Traxel, der Spielertrainer Bastian Mayr ablöste, blickt gespannt auf den Saisonstart, der am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den TSV Peiting II (15 Uhr, Sportplatz Schwabsoien) ansteht. „Hoffentlich läuft es jetzt besser“, sagt der erfahrene Coach. Denn mit der Vorbereitung seiner Truppe auf die Kreisklasse 8 war er nicht recht zufrieden. Bedingt durch zahlreiche Absenzen konnte der neue Trainer, der zuletzt den A-Klassisten TSV Steingaden betreute, nie in wirklich guter Besetzung auflaufen.

In den Pokalspielen lief es noch recht ordentlich. Nach einem 8:0-Sieg in Apfeldorf gab es eine 4:6-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen die SG Lechsee. Auch das Remis im Testspiel gegen den SC Böbing war annehmbar. Doch die 0:4-Niederlage beim FC Wildsteig/Rottenbuch und die 0:6-Klatsche beim TSV Murnau II deckten die Schwächen bei der Spielvereinigung gnadenlos auf. „Wir stehen vor einem großen Berg“, räumt Traxel vor dem Saisonstart ein. Die wahre Leistungsstärke seiner Truppe kann er noch nicht so recht einschätzen.

Personell hat sich in der Sommerpause im Kader wenig getan. Auf dem Feld blieb alles beim Alten. Die einzige gravierende Änderung gibt es im Kasten. Stammkeeper Stefan Hofmann kündigte an, kürzertreten oder sogar ganz aufhören zu wollen. „Das ist schade. Wir hoffen, dass er sich vielleicht noch überreden lässt“, will Traxel den Routinier aber nicht ganz abschreiben. Ansonsten müssen Thomas Strobel und Marco Janßen als Keeper in die Bresche springen.

Noch ein paar Wochen muss zudem Franziskus Reich wegen einer Verletzung pausieren. „Das tut uns schon weh“, bedauert Traxel den Ausfall des Stürmers, der der SG-Offensive auf alle Fälle helfen würde. In der vergangenen Saison haperte es im Angriff etwas: In 24 Punktspielen gelangen nur 24 Tore.

Mit Prognosen über das mögliche Abschneiden in der Kreisklasse 8, die durch den freiwilligen Wechsel des TSV Rott in die Kreisklasse 7 auf sieben Teams geschrumpft ist, ist Traxel indessen sehr vorsichtig. „Wir wären mehr als froh, wenn wir Dritter werden würden“, hofft der SG-Coach, den Gang in die Abstiegsrunde – so wie in der zurückliegenden Spielzeit geschehen – vermeiden zu können. Damals zitterte sich Schwabbruck/Schwabsoien regelrecht zum Klassenerhalt. Ein 2:1 über den SV Prittriching sorgte für die Rettung – der Vorsprung auf den Relegationsplatz betrug letztlich einen Zähler.

Auf so eine Zitterpartie kann Traxel gerne verzichten, wobei er weiß, dass es schwer wird: „Die Liga ist sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen.“ Einem Team räumt er allerdings eine gewisse Favoritenrolle ein: „Ich denke, Hohenfurch macht das Rennen“, sieht Traxel gute Aufstiegschancen beim Nachbarn, den er dereinst selbst einmal trainierte.

Gute Aufstiegschancen hatte in der vorigen Saison auch der TSV Peiting II, mit dem es die SpVgg zum Start zu tun bekommt. Ob die TSV-Reserve wieder vorne mitmischen kann, steht aktuell in den Sternen. Ihre 0:4 Auftaktpleite bei der SG TSV Burggen/Bernbeuren war dafür jedenfalls kein Indiz. „Die Peitinger brennen auf Wiedergutmachung, das macht es für uns nicht einfacher“, sagt Traxel, der mit einem Punkt zum Saisonstart deshalb durchaus schon einverstanden wäre. (Roland Halmel)

