Erfolgreiche Rückkehr ins heimische Stadion: Peiting besiegt Angstgegner Utting

Von: Roland Halmel

Kaum zu stoppen war Peitings Max Neufing (l.) beim Sieg gegen Utting. Foto: Halmel © Halmel

Der TSV Peiting hat den TSV Utting mit 2:1 geschlagen. Damit ist die Mannschaft von Fabian Melzer zumindest für einen Tag Tabellenführer in der Kreisliga.

Peiting – Den Angstgegner der Vorsaison besiegt und zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga übernommen. Die Rückkehr des TSV Peiting zur angestammten Spielstätte im Stadion Birkenried verlief durchaus erfreulich. „Es war zwar knapp, aber der Sieg war verdient“, urteilte Peitings Trainer Fabian Melzer nach dem 2:1-Heimerfolg gegen den TSV Utting, gegen den es zuletzt zwei Niederlagen in Folge gab.

„Wir kommen langsam in die Spur.“

„Wir kommen langsam in die Spur“, erkannte Melzer nach dem holprigen Saisonstart eine ansteigende Tendenz bei seiner Truppe, die sich vor allem an der recht stabilen Abwehr ablesen ließ. „Wir haben wenig zugelassen“, konstatierte Melzer. Auch die Art und Weise, wie seine Mannen das knappe Resultat ins Ziel brachten, imponierte dem Trainer. „Ich kann damit leben, wie wir das zu Ende gespielt haben“, sagte Melzer, der sich trotzdem einen etwas entspannteren Nachmittag gewünscht hätte.

„Leider haben wir nicht früher den Deckel drauf gemacht und einige Chancen durch unsaubere Anspiele verpasst“, monierte Melzer, dessen Team zunächst nur schwer ins Spiel kam. Das hohe Anlaufen der Uttinger schmeckte den Hausherren überhaupt nicht. „Utting war da präsenter, uns fehlte es an der Ruhe“, urteilte Melzer. Die Peitinger gingen dennoch in Führung, weil sich die Gäste einen dicken Patzer erlaubten. Nach einem Missverständnis zwischen Uttinger Abwehr und deren Keeper erlief sich Florian Wörle (7.) den Ball und versenkte ihn aus spitzem Winkel zum 1:0. Matthias Lotters (11.) Versuch nachzulegen, ging gleich danach daneben. In der Folge dominierten aber die Uttinger das Geschehen. Ein Pass in die Schnittstelle hebelte schließlich die Peitinger Abwehr aus, sodass Jonathan Krukow freie Bahn hatte. Er umspielte TSV-Keeper Julian Floritz und schob zum 1:1 (20.) ein. Den brandgefährlichen Drehschuss von Felix Dumpich (24.) konnte Floritz im Anschluss entschärfen.

Mannschaftsleitung zählte: Großchance von Utting noch abgewehrt

Mitte der ersten Hälfte fanden die Hausherren langsam besser ins Spiel. Vor allem Youngster Max Neufing war von den Gästen kaum zu bremsen. Zwei Chancen (28., 34.) ließ er selbst aus und ein Zuspiel von ihm vergab Christoph Enzmann (30.).

Ohne Thomas Salzmann, der sich kurz vor dem Wechsel verletzt verabschieden musste, übernahmen die Peitinger in der zweiten Hälfte sofort das Kommando. Das zahlte sich aus. Ein feines Zuspiel von Daniel Slowiok spitzelte Matthias Lotter (56.) geschickt zum 2:1 ins lange Eck. Bei zwei gefährlichen Freistößen durch Lotter (65.) und Michael Boos (84.) verpassten die Peitinger es, ihre Führung auszubauen. Zudem hätte ein Gästeverteidiger (79.) fast ein Eigentor erzielt, als der Ball von seinem Knie an die Latte prallte.

Beinahe wäre den Uttingern noch der Ausgleich gelungen. Mit vereinten Kräften klärten die Hausherren aber die Großchance von Fabian Klingl (92.) in der Nachspielzeit. Und sicherten sich so drei Punkte. (ROLAND HALMEL)

Statistik

TSV Peiting 2 TSV Utting 1

Tore: 1:0 (7.) Wörle, 1:1 (20.) Krukow, 2:1 (56.) Lotter. Gelbe Karten: Peiting 2, Utting 2. Schiedsrichter: Dominik Otte. Zuschauer: 70.