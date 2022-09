Erfolgsserie gerissen - Reserve des TSV Peiting unterliegt Fuchstal zuhause

Von: Roland Halmel

Teilen

Die Hürde „Fuchstal“ war zu hoch: Der TSV Peiting II (im grauen Trikot Argjend Deduseviv) verlor gegen den TSV Fuchstal (links Markus Kuttner) unglücklich mit 0:1. Foto: Roland Halmel © Roland Halmel

Die Serie ist gerissen. Der TSV Peiting II musste gegen den SV Fuchstal sowohl das erste Gegentor, als auch die erste Saisonniederlage einstecken.

Peiting – Jetzt ist es passiert. Die bis dato blütenweiße Weste des TSV Peiting II hatte die ersten Flecken bekommen. Im fünften Saisonspiel der Kreisklasse 8 kassierte die Truppe von Trainer Thomas Fischer das erste Gegentor und die erste Niederlage. Im Heimspiel gegen den SV Fuchstal unterlag der Tabellenführer unglücklich mit 0:1.

„Irgendwann musste es ja passieren“, sagte Fischer etwas enttäuscht. Wobei er seiner jungen Mannschaft keine großen Vorwürfe machen wollte. „Es war zwar kein gutes, aber ein ordentliches Spiel, bei dem wir uns bei der einen oder anderen Situation unclever anstellten.“ Wegen Personalproblemen der ersten Garnitur musste die zweite Mannschaft einige Spieler für die Kreisliga-Truppe abstellen, was sich auf die Formation seiner Startelf durchaus auswirkte. „Dadurch mussten viele junge Burschen bei uns anfangen“, sagte Fischer.

Gegen die erfahrenen Fuchstaler brauchten die Hausherren so einige Zeit, um ins Spiel zu kommen. „Die erste Hälfte war ausgeglichen“, urteilte Fischer, wobei seine Mannen durch den Lattentreffer von Martin Schauer (29.) die beste Chance auf den Führungstreffer verzeichneten. „Leider sind die letzten Bälle oft nicht angekommen“, sagte Fischer in der Halbzeit.

Anfangs der zweiten Hälfte schockten die Fuchstaler die TSV-Reserve mit dem 0:1, das Alex Schneider (53.) nach einer Freistoßflanke markierte. Die Antwort der Hausherren war ein weiterer Alu-Treffer von Andreas Knauer (57.). Danach taten sich die Peitinger gegen die stabile Fuchstaler Abwehr jedoch schwer, weitere Chancen herauszuspielen. Überhastete und ungenaue Aktionen konnten die Gäste immer wieder abwehren. Erst in der Schlussphase drängten die Gastgeber vehement auf den Fuchstaler Kasten. Knauer (73.) köpfte nach einer Ecke knapp vorbei. Nach einem Distanzschuss von Fuchstals Tobias Rädisch (75.), der einzigen Gästemöglichkeit nach der Führung, lag der Peitinger Ausgleich zweimal in der Luft. Den Versuch aus 20 Metern von Markus Steindl (87.) bekam SVF-Keeper Kristian Kavecky erst im Nachfassen, kurz vor der Linie, unter Kontrolle. Danach köpfte Knauer (88.) noch eine Freistoßflanke an den Pfosten.

„Schade, das war wieder das gleiche Spiel wie letztes Jahr gegen Fuchstal. Wir waren eigentlich klar überlegen, aber haben einfach nichts reingebracht“, ärgerte sich TSV-Spieler Martin Schauer nach Spielschluss. In der vergangenen Spielzeit unterlagen die Peitinger, damals in der Kreisklasse 4, zweimal dem SVF (1:3, 2:3). Wobei Peitings Trainer Fischer keinen Grund sah, nach der Niederlage am Samstag Trübsal zu blasen. „Mit vier Siegen in fünf Spielen ist das immer noch ein sehr guter Saisonstart“, bilanzierte der Coach der TSV-Zweiten. (Roland Halmel)

Statistik

TSV Peiting II 0

SV Fuchstal 1

Tor: 0:1 (53.) Schneider. Gelbe Karten: Peiting 1, Fuchstal 2. Schiedsrichter: Sebastian Meyer. Zuschauer: 50.