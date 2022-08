Dritter Sieg in Folge: Erstklassiger Saisonstart für zweite Garnitur des TSV Peiting

Von: Roland Halmel

Teilen

Im Vorwärtsgang: Korbinian Kechele (rotes Trikot; hier beim 4:0 gegen Kinsau) und der TSV Peiting II haben einen starken Saisonstart hingelegt. Foto: Halmel © Halmel

Drei Spiele, drei Siege und ein Torverhältnis von plus elf. Das klingt nach einer Startbilanz der Marke „FC Bayern München“ in der Bundesliga.

Peiting – Diese starke Serie legte nicht der Rekordmeister, sondern der TSV Peiting II in der Kreisklasse 8 hin. Die Bayern sammelten in den ersten drei Partien auch neun Zähler, in der Tordifferenz (15:1) sind sie aber noch etwas besser als die Peitinger.

Den Trainer der zweiten TSV-Garnitur, Thomas Fischer, ficht das nicht an: „Mit dem Start bin ich natürlich sehr zufrieden“, gab es für ihn am Auftreten seiner Truppe nichts auszusetzen.

Zwei Kantersiege zu Hause gegen den FC Issing (6:0) und den SV Kinsau (4:0) und dazu noch ein Auswärtserfolg beim Kreisliga-Absteiger TSV Bernbeuren (1:0) sorgten für den optimalen Auftakt der zweiten TSV-Garnitur. „Auch wenn die erste Mannschaft derzeit Personalsorgen hat, bei uns sind alle da“, sieht Fischer die gute personelle Aufstellung seiner Truppe als ein Grund für den erfolgreichen Start. „Das kann sich im Laufe der Saison aber ändern.“ Der Trainer erwartet deshalb keinen Durchmarsch seines Teams. Mit einem vorderen Tabellenplatz liebäugelt er aber allemal. „Ein Platz unter den ersten drei sollte es schon sein, wobei wir keinen Druck haben, weil wir eigentlich nicht aufsteigen können“, sagt Fischer. Die erste Mannschaft des TSV Peiting spielt eine Stufe höher in der Kreisliga. Ein Aufstieg der zweiten Garnitur ist daher nur möglich, wenn die „Erste“ den Sprung in die Bezirksliga schafft. Der TSV Peiting II ist derzeit das einzige Reserve-Team im Landkreis, das in einer Kreisklasse spielt.

„Unser Hauptziel ist, die jungen Spieler im Erwachsenenbereich zu integrieren“, erklärt Fischer seine Prämisse, die er in enger Abstimmung mit Fabian Melzer, dem Trainer der ersten Garnitur, verfolgt. Mit Lukas Würzle, Tobias Baarfüßer und Ali Jedusevic stehen auch drei junge Talente aus der eigenen A-Jugend in seinem Kader. Dazu kommt mit Marco Tedesco ein Neuzugang vom TSV Hohenpeißenberg. Wobei Tedesco in der Jugend in Peiting spielte und damit mehr ein Rückkehrer ist. Vom TSV Bernbeuren wechselte zudem Thomas Fichtl an die Peitnach. Fichtl war aber drei Jahre nicht aktiv und kommt deshalb erst einmal in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nico Floritz, Max Multerer und Michael Kratz hörten dagegen auf. Max Streller, der eigentlich im Feld spielte, wechselte ins Tor. „Zu- und Abgänge halten sich in etwa die Waage“, sieht Fischer sein Team ähnlich aufgestellt wie in der vergangenen Saison.

Die Liga mit vielen Derbys gegen die Nachbarn aus dem Altlandkreis Schongau – dazu gehören Hohenfurch, Bernbeuren, Kinsau und Schwabbruck/Schwabsoien – erachtet er als sehr ausgeglichen. „Bernbeuren wird noch kommen, da haben wir uns schwer getan. Und auch Schwabbruck/Schwabsoien wird vermutlich vorne mitspielen“, sagt Fischer, der am Freitag (18.30 Uhr) mit seiner Truppe bei der Spielvereinigung gleich das nächste Nachbarschaftsduell vor der Brust hat. Die Gastgeber haben nach zwei Unentschieden jüngst in Bernbeuren mit 1:4 verloren. „Das wird eine Herausforderung, aber wir wollen natürlich unsere Serie halten“, hätte Fischer nichts dagegen, wenn nach Abpfiff vier Siege zu verzeichnen wären. (Roland Halmel)