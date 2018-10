„Es läuft überragend“ - Ein zufriedener Bernbeurer Trainer Daniel Deli

Gleich klingelt es im Oberaltinger Tor: Denn Bernbeurens Martin Schmölz (weiß) legt den Ball hier nach einem Freistoß per Kopf ab, und Florian Kelz wird zum 1:0 treffen.

2:1 gegen den Oberalting

von Roland Halmel

Freude beim TSV Bernbeuren: Nach dem 2:1-Heimerfolg in einer flotten Partie gegen den TSV Oberalting hat sich das Team von Trainer Daniel Deli jedenfalls in der Spitzengruppe festgesetzt.

Der Trainer des TSV Bernbeuren Daniel Deli urteilt: „Das war ein gutes Spiel gegen einen guten Gegner.“ Angesichts einiger Großchancen der Gäste mein er aber auch: „Wobei es durchaus auch unentschieden hätte ausgehen können.“ Bernbeurens Schlussmann Wolfgang Meyer war aber nur einmal zu bezwingen: „Er hat ein herausragendes Spiel gemacht“, gab es dafür ein dickes Lob von Deli.

Sein Team verzeichnete bereits nach 20 Sekunden durch Michael Boos die erste Großchance. Auf der Gegenseite verhinderte Mayer bei zwei Chancen der Gäste den Rückstand, und bei einem Schuss, der an der Latte landete, hatte er das nötige Glück.

Im Anschluss gönnten sich beide Teams eine Verschnaufpause, ehe es mit zwei Chancen von Oberalting wieder zur Sache ging. Kurz danach durften die Hausherren jubeln, als Florian Kelz (33.) seine zweite gute Chance innerhalb einer Minute zum 1:0 versenkte. Meyer hielt danach die Führung bis zum Wechsel bei zwei gefährlichen Schüssen fest.

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck. Ein Freistoß (52.), ein Fernschuss und ein Kopfball (61.) brachten aber nichts ein. Im Anschluss verpassten Boos (62.) mit einem verdeckten Schuss und Thomas Fichtl (63.) per Kopf das zweite Bernbeurer Tor. Das erzielte stattdessen der kurz davor eingewechselte Adrian Natzeder (76.) bei einem Konter. Entschieden war das Spiel aber noch nicht, da Oberalting der Anschluss gelingt. In der hektischen Schlussphase, in der ein Gästespieler noch Gelb-Rot (86.) kassiert, stand die Beurer Abwehr stabil und brachte den knappen Sieg ins Ziel. „Es läuft überragend“, sagt TSV-Coach Deli daher auch strahlend. rh

TSV Bernbeuren 2

TSV Oberalting 1

Bernbeuren: Meyer - Birk M., Grotz, Schmölz Th., Lerchenmüller, Fichtl, Boos, Kelz Fl. (ab 65. F. Hofmann), Kelz St. (ab 69.) Natzeder), Schmölz M., Landes

Tore: 1:0 (34.) Fl. Kelz, 2:0 (76.) Natzeder, 2:1 (82.) Prammer

Gelbe Karten: Bernbeuren 1, Oberalting 3

Gelb-Rote Karte: Oberalting 1

Schiedsrichter: Rudi Kögel

Zuschauer: 50