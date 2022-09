Floritz packt zu, Peiting trifft zur rechten Zeit - TSV gelingt dritter Sieg in Fogle

Von: Paul Hopp

In Erwartung des Balles: Bei der letzten Aktion des Spiels, einer Ecke, ließ sich Peitings Torwart Julian Floritz (in Gelb) auch vom gegnerischen Keeper nicht verunsichern. Foto: Hopp © Hopp

„Es geht in die richtige Richtung“, übt sich Peitings Trainer in Understatement. Nach drei Siegen in Folge ist der TSV gut im Rennen.

Penzing – In der allerletzten Aktion des Spiels packte der FC Penzing noch einen Klassiker aus. Zum Eckstoß stürmte auch der Torwart mit nach vorn. Mario Steiner kam dem Ball im Fünfmeterraum tatsächlich auch noch nahe, aber Peitings Keeper Julian Floritz ließ sich nicht verwirren. Sicher pflückte er die Kugel aus der Luft, sank mit ihr auf den Rasen. Der Unparteiische pfiff ab, die Peitinger jubelten.

Mit 2:1 (1:0) hatte das Team von Trainer Fabian Melzer das gestrige Auswärtsspiel in der Kreisliga 4 gewonnen. Dass es am Ende noch spannend wurde, hatten sich die Gäste selbst zuzuschreiben. „Wir hätten die Umschaltaktionen besser zu Ende spielen müssen“, sagte Melzer. Insgesamt war er mit dem Auftritt seiner ersatzgeschwächten Mannschaft aber schon zufrieden. Drei Siege in Folge stehen nun zu Buche. „Es geht in die richtige Richtung“, so Melzer, der beim FCP ein „enges und umkämpftes Spiel“ gesehen hatte. Im vergangenen Herbst habe das Team ordentlich Punkte gesammelt. Auf einen ähnlichen Lauf hofft Peitings Coach nun erneut. Die Vorstellung in Penzing macht durchaus Hoffnung.

Allzu viele Chancen ließen die Gäste nicht zu, präsentierten sich als geschickt verteidigendes Kollektiv. Penzing, so Melzer, habe große Offensivqualitäten. „Wir mussten defensiv viele Meter gehen.“ Penzing hatte vor allem in der ersten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich daraus aber nur wenige klare Chancen erspielen. Die beste Möglichkeit resultierte aus einem Elfmeter: Peitings Florian Wörle war zu ungestüm in ein Kopfballduell gegangen. Der Gefoulte, Noah Kerner, trat an – doch Floritz ahnte die Ecke und parierte den Ball (31.). Den Peitingern rettete er damit die Führung. Nach einem guten Angriff über links und schöner Vorarbeit von Maximilian Neufing hatte Matthias Lotter per Flachschuss das 1:0 (13.) erzielt. Überhaupt, so Melzer, seien „zum Glück für uns die Tore zum jeweils richtigen Zeitpunkt“ gefallen. Mit der Führung stoppten die Gäste den Anfangselan der Penzinger. Und das 2:0 – erzielt durch Michael Boos (63.) nach einer Wörle-Hereingabe von rechts – fiel in eine Drangphase der Platzherren nach dem Wiederanpfiff.

Ärgerlich aus Peitinger Sicht war, dass sich nur kurz nach dem zweiten Tor die Defensive einmal kurz unaufmerksam präsentierte. Thomas Salzmann verlor den eigentlich schon eroberten Ball, Penzings Kerner verkürzte aus spitzem Winkel auf 1:2 (67.). So war die Partie plötzlich wieder spannend. Die Penzinger versuchten es zumeist aus der Distanz. Die beste Möglichkeit hatte Kerner, doch Floritz hielt den Schuss aus kurzer Distanz, der dann doch zu schwach geraten war (84.). Auf der Gegenseite verliefen vielversprechend angelaufene Aktionen im Sande. Jonas Zurl hätte alles klar machen können, schoss freistehend drüber (90.). In der Nachspielzeit musste Floritz erst noch einen Freistoß abwehren und bei der anschließenden Ecke zur Stelle sein – danach war es geschafft. (Paul Hopp)

FC Penzing - TSV Peiting 1:2

Tore: 0:1 (13.) Lotter, 0:2 (63.) Boos, 1:2 (67.) Kerner. Gelbe Karten: Penzing 1, Peiting 3. Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut. Zuschauer: 100.