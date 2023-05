Wildsteig/Rottenbuch: Nullnummer statt Kantersieg in Maisach

Von: Christian Heinrich

Fabian Lindauer, Trainer der SG SV Wildsteig/Rottenbuch © Markus Herbst

Der FC Wildsteig/Rottenbuch schaffte es gegen den SC Maisach trotz unzähliger Chancen nicht ins Tor zu treffen. Das Spiel endete mit 0:0.

Wildsteig/Rottenbuch – Felix Lindauer war sich ziemlich sicher, dass die Nullnummer von Maisach ganz anders hätte laufen können. „Wenn wir das 1:0 machen, gewinnen wir 5:1 oder 6:1“, behauptet der Trainer des FC Wildsteig/Rottenbuch. Es war die eine These, die der Übungsleiter zu Beginn der Rückrunde in der Meistergruppe B der Fußball-Kreisliga aufstellte. Die andere bezog sich auf die Ladehemmung seiner Mannschaft und lautete: „Wir wären ganz dick im Geschäft, wenn wir nicht fünfmal unentschieden gespielt hätten.“

Statt um den Titel spielt der Kreisliga-Aufsteiger nur noch um die Ehre. Es sei denn, der Fußballgott, der den Wildsteigern so oft die kalte Schulter gezeigt hat, schüttet in den vier noch ausstehenden Begegnungen sein Glückshorn komplett über sie aus.

Allein für sein emsiges Bemühen hätte sich der Fußballclub diesen Gnadenerweis verdient. Wenige Stunden vor dem Tag der Arbeit rackerten die Rottenbucher unentwegt, erspielten sich in Maisach laut ihres Trainers „sechs hundert-, ja tausendprozentige Chancen“. Aber es war am Vorabend der Walpurgisnacht wie verhext. Nie fand der Ball den Weg ins Tor. „Es ist schon sehr ärgerlich“, fühlte Lindauer mit seinen Kickern, „sie spielen einen super Fußball und belohnen sich nicht.“

Wildsteig/Rottenbuch kann seine unzähligen Chancen nicht nutzen

Bereits in der Anfangsphase hätte die Elf den Grundstein für einen Sieg legen können. Einen Schuss von Florian Müller fischte Maisachs Keeper Leonhard Spicker aus dem Kasten. Kurze Zeit später blieb der Torhüter im direkten Duell mit dem allein auf ihn zueilenden Klaus Uhlschmied wieder Sieger. Nach dem leidenschaftlichen Auftakt versuchten es die Wildsteiger mit taktischer Cleverness und überließen dem Sportclub die Initiative. Das blieb bis auf einen einzigen Schuss, den FC-Keeper Johannes Greinwald stark parierte, jedoch folgenlos. Das Umschaltspiel nach Ballgewinn funktionierte umso besser. Nur die Abschlüsse ließen weiter zu wünschen übrig. Bei einem Hammer von Uhlschmied rettete die Latte für den schon geschlagenen Spicker. Und kurz vor der Pause war Martin Hennebach nach einem Solo über das gesamte Feld so geschwächt, dass er sich beim Abschluss nicht mehr richtig konzentrieren konnte. „Wir hätten mit 4:1 in die Halbzeit gehen können“, haderte Lindauer mit der Chancenverwertung.

Die wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht besser. Wieder legten die Wildsteiger furios los, wieder war der Ertrag gleich null. Roman Hindelang tauchte zwei Mal frei vor dem gegnerischen Gehäuse auf, versenkte aber den Ball nicht im Kasten. Martin Hennebach gelang es schließlich, Spicker zu überwinden, doch bevor der Ball die Torlinie überschritt, konnte ihn ein Maisacher mit der Fußspitze noch klären. (CHRISTIAN HEINRICH)