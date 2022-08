FC Wildsteig/Rottenbuch siegt 4:0: Torfreudiger Start ins Kreisliga-Leben

Von: Andreas Mayr

Das erste Tor nach dem Aufstieg bejubelt Martin Zeller (l.) mit Maximilian Berchtold (Mitte) und Klaus Uhlschmied, der den Treffer vorbereitet hat. © Mayr

Ein guter Einstand ist dem FC Wildsteig/Rottenbuch in der Fußball-Kreisliga gelungen. Das Team siegte 4:0 gegen Landsberg.

Wildsteig – In Wildsteig spielen sie nach jedem Tor noch immer „Scooter“, Deutschlands bekanntestes Techno-Band. „Maria, I Like It Loud“ heißt der Titel. Kein Lied hätte den Saisonstart treffender untermalen können. Denn nicht nur die Maria mag’s gerne laut – auch die Fußballer der Spielgemeinschaft aus Wildsteig und Rottenbuch. Sie sind mit einem Knall in der Kreisliga durchgestartet: 4:0 gewannen sie gegen die FT Jahn Landsberg.

Für Tor-freudigen, offensiven Fußball waren sie ja schon in der Kreisklasse bekannt. Die Frage war nur, ob sich das auch eine Liga höher umsetzen lässt. „Wir werden sicher noch mehr Lehrgeld zahlen. Aber wir wollen das durchziehen“, sagt Martin Hennebach, der spielende Trainer und ehemalige Bayernliga-Kicker, der nun in Wildsteig und Rottenbuch ein interessantes Projekt mit vielen jungen Kickern anschiebt. Das große Geheimnis des ersten Spieltags war, auf welcher Position der Routinier aufläuft. In Absprache mit seinem Trainerkollegen Fabian Lindauer stellte er sich als Innenverteidiger auf. Hennebach mimte den Sheriff im Abwehrverbund, der nur anfangs ein paar kleine wackelige Situationen zu überstehen hatte. Ansonsten: „Ganz wenig zugelassen. Nur zwei, drei Standards“, hielt der 29-Jährige fest.

Mauern und Verschanzen: Nichts für den FC Wildsteig/Rottenbuch

Sie können das ja gar nicht bei der Fußball-Bruderschaft der Nachbardörfer, dieses Mauern und Verschanzen. „Wir wollen unseren Stiefel durchziehen. Dass wir uns am Gegner orientieren, wird es nicht geben“, stellt Lindauer klar. Mit Jahn Landsberg hatte sich das Coachingteam, das aus vier Mann besteht, praktisch gar nicht auseinander gesetzt. Mussten die Trainer auch nicht, weil ein dankbarer Gegner am Wildsteiger Sportplatz aufschlug, der von den Gegentoren zur Unzeit aus dem Konzept gebracht wurde. Das 1:0 rüttelte die Zuschauer nach einer unspektakulären Anfangsphase wach. Mindestens die Hälfte des Lobs gebührt beim Tor Klaus Uhlschmied, der auf der rechten Seite trotz Fouls einen Präzisionspass quer durch den Strafraum und im passenden Tempo auf Martin Zeller brachte, der den Ball ins Tor beförderte. Dieser unerwartete erste Treffer wirkte für Landsberg wie eine Last, die immer schwerer wog. Erst recht nach dem 2:0 per Freistoß. Vor der Standardsituation raunte bereits die Wildsteiger Bank: „Jetzt hau’ ma’ ihn nei.“ Genauso kam’s bei der scharfen Flanke von Fabian Meier, nur dass den Job die Landsberger selbst erledigten.

Die kurze Phase der Unsicherheit nach der Pause konterten die Gastgeber mit einem weiteren Tor zum richtigen Zeitpunkt in der 59. Minute. „Das war ein Faktor heute.“ Ein zweiter: die Qualität der Wechselspieler. Alle Eingetauschten hatten ihre Momente, den auffälligsten sicher Rückkehrer Josef Noder, ein alter Torjäger. Geschickt holte er bei einem Konter vor dem 3:0 den Elfmeter heraus. „Ein Mega-Schwung“, sagt Lindauer zur Energie der Bankspieler.

Solch Anschubkraft braucht’s dringend in der Kreisliga. Lindauer und Hennebach haben schon gemerkt, wie viel höher das Tempo und die Qualität beim Gegner ist. Und die richtig guten Teams kommen ja noch. Fürs Erste aber genießen die Aufsteiger den Moment des ersten Spieltags. Hennebach hält fest: „Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.“