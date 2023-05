Sechstes Remis: „Wir können mit jeder Mannschaft mithalten“ – Wildsteig trotzt auch Geiselbullach

Von: Christian Heinrich

Josef Noder erzielte das 1:0. Foto: Fupa © Fupa

Am Ende konnten die Kicker des FC Wildsteig/Rottenbuch ihrer Freude vollen Lauf lassen, auch wenn die Partie mal wieder nur unentschieden ausgegangen war.

Wildsteig/Rottenbuch – „Das eine oder andere Bier ist schon geflossen“, berichtete Martin Hennebach von einer tollen Stimmung nach dem 1:1 gegen den TSV Geiselbullach. Während sich der Spielertrainer des FC und seine Kicker zurecht einen kräftigen Zug gönnten, übten sich die Gäste in Enthaltsamkeit. Ihnen steht in der Relegation gegen den SC Unterpfaffenhofen noch eine letzte Kraftanstrengung bevor, wenn ihr Weg in die Bezirksliga führen soll.

Im Duell der beiden Aufsteiger untermauerten die Wildsteiger erneut, dass die Unterschiede zwischen ihnen und der ambitionierten Konkurrenz gar nicht so gravierend sind. „Wir können mit jeder Mannschaft mithalten“, lautete Hennebachs Erkenntnis aus der Meisterrunde. Es fehlte nicht viel, dann hätte seine Elf ein gewichtigeres Wörtchen um die Vergabe der Aufstiegsplätze mitgeredet. Ein bisschen mehr Spielglück und ein paar Verletzte weniger, dann wären für das Team aus dem Ammertal wohl mehr als die sechs Unentschieden herausgesprungen, die am Ende zu Buche standen.

Das Kräftemessen mit Geiselbullach war ein Spiegelbild des gesamten Frühjahrs. Wildsteig/Rottenbuch spielte engagiert und belohnte sich zurecht mit der Führung von Josef Noder. Dass nicht noch mehr Tore fielen, lag auch an der hohen Verteidigungskunst des TSV. Der Vorsprung hielt zwar bis in die Halbzeit, doch nach der Pause gaben die Platzherren die Initiative aus der Hand. Den Ausgleich erzielten die Gäste durch einen Freistoß von Felix Thurner. „Man hat schon gesehen, dass die über große individuelle Qualität verfügen“, betonte Hennebach. Der FC hat dem jedoch etwas entgegenzusetzen, was wertvoller ist: Ein großer Zusammenhalt von zwei Fußball-Dörfern, deren Weg in der Kreisliga längst noch nicht zu Ende ist. (hch)

Statistik

FC Wildsteig/Rottenbuch 1:1 TSV Geiselbullach

Tore: 1:0 (38.) Noder, 1:1 (68.) Thurner. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 3, Geiselbullach 1. Schiedsrichter: Sebastian Meyer. Zuschauer: 100.