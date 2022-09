FC Wildsteig/Rottenbuch klettert in Utting auf Rang zwei - Noder mit Doppelpack

0:2-Auswärtssieg

Der FC Wildsteig/Rottenbuch konnte mit einem Auswärtssieg beim TSV Utting auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken. Noder erzielte beide Treffer.

Utting – Die Mahnung kam zur rechten Zeit. Vor dem Spitzenspiel in Utting richtete Trainer Fabian Lindauer einen Appell an seine Mannen. Bei der Niederlage gegen Peiting hatte ihm die Einstellung seines FC Rottenbuch/Wildsteig gar nicht gefallen. Die Gedanken waren wohl schon gen Meisterrunde der Fußball-Kreisliga gerichtet. „Das war im Kopf drin“, sagt der Coach über die 1:

4-Pleite. Träumereien über den zweiten Part der Saison verbieten sich. Auf Fußball sollen sie sich konzentrieren in Wildsteig und Rottenbuch – genau das haben sie getan am gestrigen Sonntag. Beim Top-Duell in Utting siegte der Aufsteiger 2:0 und übernahm Rang zwei vom Gegner.

Das Duell erfüllt die Erwartungen von Minute eins an. Hohes Niveau sah Lindauer auf beiden Seiten. Kompakte Abwehrreihen und guten Fußball beobachtete der Coach von den zwei Klubs. „War sehr schön anzuschauen.“

Den besseren Start erwischte die Fußballbruderschaft aus Rottenbuch und Wildsteig, Chancen allerdings verzeichnete zunächst nur Utting. Doch der einzige FC-Spieler, den der Coach herausstellen wollte, stand bei den Gästen im Tor. Johannes Greinwald gelangen mehrere Glanzparaden bei ausgezeichneten Chancen des TSV. „Der hat uns gerettet in der ersten Halbzeit“, lobt Fabian Lindauer.

Was er in der Kabine forderte, ging nicht über übliche Ansprachen hinaus. Doch seine Kicker hielten sich daran. „Aggressivität hochfahren“, verlangte Lindauer – und wie sie gehorchten. Bissig im Zweikampf trat der FC auf, beinahe alle zweiten Bälle landeten bei ihm. Und mit einem Mal kamen auch die Toraktionen. Der eingewechselte Torjäger Josef Noder erzielte das wichtige 1:0. Dieser Treffer stand sinnbildlich für den Auftritt der Wildsteiger und Rottenbucher. Sie richteten es im Kollektiv, egal, ob jemand von der Bank kam oder startete. „Sie haben durch und durch Vollgas gegeben“, lobt Lindauer.

Das verdiente Führungstor kam nicht nur zur rechten Zeit, sondern erleichterte den Gästen auch den Nachmittag. Fortan verteidigen sie ihren Bonus gekonnt. Der Gegner „ist zu keiner Chance mehr gekommen“, betont der Trainer. Stattdessen veredelte der Aufsteiger mit einem schönen Angriff über links und Noders zweitem Tor den Nachmittag. (Andras Mayr)

Statistik

TSV Utting 0 FC Wildsteig/Rottenbuch 2

Tore: 0:1 (71.) Noder, 0:2 (81.) Noder. Gelbe Karten: Utting 3, Wildsteig/Rottenbuch 2. Schiedsrichter: Deniz Ciftci. Zuschauer: 50.