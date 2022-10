FC Wildsteig: Lindauer unzufrieden nach Sieg gegen Unterdießen – „Das war kein schönes Spiel“

Von: Katrin Kleinschmidt

Der sitzt: Wildsteig/Rottenbuchs Martin Hennebach (l.) trifft per Elfmeter zum 2:1. Foto: RUDER © RUDER

Der FC Wildsteig/Rottenbuch hat in der Kreisliga 4 beim Tabellenletzten SV Unterdießen drei Punkte geholt. Trainer Lindauer war mit der Leistung trotzdem unzufrieden.

Wildsteig/Rottenbuch – Viel Gutes hatte Fabian Lindauer nach dem Abpfiff nicht zu sagen. Es sei das „schlechteste Spiel“ gewesen, das Fußball-Kreisligist FC Wildsteig/Rottenbuch in dieser Saison gezeigt hätte, schilderte das Mitglied des Trainerteams. Doch zumindest das Ergebnis stimmte: 2:1 gewann der FC daheim gegen Schlusslicht SV Unterdießen. „Die drei Punkte waren das einzig Positive“, befand Lindauer – immerhin bleibt der FC damit punktgleich mit Spitzenreiter Peiting.

SG SV Wildsteig/Rottenbuch: Lindauer hadert mit Zug zum Tor: „Das war kein schönes Spiel“

Auch die erste Halbzeit seines Teams sei noch „relativ okay“ gewesen, gab Lindauer zu. Die Wildsteiger und Rottenbucher nahmen das Spiel auf dem heimischen Rasen gleich in die Hand, hatten durch Maximilian Berchtold und Klaus Uhlschmied auch gute Chancen. Letztlich war es Martin Zeller, der den FC nach einem schönen Spielzug in Führung brachte. Danach aber sei das Team leichtsinnig geworden, habe sich in den Zweikämpfen nicht mehr ordentlich behauptet. Zwar sei sein Team zu „70, 80 Prozent in Ballbesitz gewesen“, schätzte Lindauer. Doch es machte nichts daraus. Richtung Tor „war der letzte Pass immer beim Gegner“.

In die zweite Halbzeit startete der FC noch schwächer, während Unterdießen bissig und aggressiv um den Ausgleich kämpfte. „Wir waren immer einen Schritt zu spät.“ Und so landete ein Fernschuss ins kurze Eck zum 1:1 im FC-Tor. „Danach war das Spiel sehr hektisch, sehr hitzig“, schilderte Lindauer. Doch Wildsteig/Rottenbuch bekam noch die Kurve, kämpfte sich zurück ins Spiel. Nachdem Josef Noder im Sechzehner gefoult wurde, trat Martin Hennebach zum Elfmeter an – und schoss das 2:1, das später den Sieg bedeuten sollte. Danach ging es erneut hektisch zu, aber die Gastgeber ließen nichts mehr zu. Zur Freude des Trainerteams um Lindauer, dem die Zuschauer allerdings ein bisschen leid taten: „Das war kein schönes Spiel.“ (Katrin Kleinschmidt)

Wildsteig/Rottenbuch - SV Unterdießen 2:1

Tore: 1:0 (11.) Zeller, 1:1 (49.) F. Dörfler, 2:1 (71.) Hennebach (Elfmeter). Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 2, Unterdießen 6. Schiedsrichter: Felix Thiel. Zuschauer: 180.