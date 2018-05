Fernduell zwischen Hohenpeißenberg und Schwabbruck/Schwabsoien

A-Klasse 8

Weilheim-Schongau – Der Titelkampf in der A-Klasse 8 spitzt sich zu. Vor dem vorletzten Spieltag befindet sich der TSV Hohenpeißenberg auf Titelkurs, hat den Verfolger aber weiterhin dicht im Nacken.

Die Elf von Trainer Alex Sanktjohanser darf sich keinen Patzer erlauben. Denn die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien lauert mit nur einem Punkt weniger auf Platz zwei. Beide spielen am Sonntag (Spielbeginn ist jeweils um 15 Uhr) auswärts, liefern sich weiterhin ein Fernduell um die Meisterschaft – allerdings nur knappe vier Kilometer voneinander entfernt. Hohenpeißenberg gastiert in Rott, Schwabbruck/Schwabsoien spielt in Reichling.

Siege dürften beide Top-Teams fest eingeplant haben. Schließlich geht es weder für Rott noch für Reichling um allzu viel. Die Rotter haben ihr Saisonziel bereits erreicht, haben vorzeitig den Klassenerhalt geschafft. Ein bisserl mehr Antrieb dürfte der SVR haben: Er hat noch Chancen auf Platz drei, könnte damit die beste End-Platzierung seit dem Abstieg in die A-Klasse im Jahr 2009/10 erreichen.

Ein kleines Endspiel steigt in Prem. Der SVP empfängt den TSV Peiting III. Holen die Premer einen Punkt, haben sie den Klassenerhalt in der Tasche. Gleichzeitig würde Peiting III als zweiter Absteiger feststehen.