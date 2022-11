Früh auf der Verliererstraße - Savvas‘ Doppelpack lässt Denklingen auf die Abstiegszone zusteuern

Von: Oliver Rabuser

Torjäger ohne Fortune: Simon Ried (links, hier im Spiel in Haidhausen) konnte auch in Aubing keine Akzente setzen. Foto: rabuser © rabuser

Der VfL Denklingen konnte auch gegen Aubing nicht Punkten. Nach nur vier Minuten lagen die Gäste durch den ersten Treffer von Savvas bereits zurück.

Denklingen – Es dauerte nicht sehr lange, ehe Markus Ansorge nach Spielende im Auto saß und sich auf den Heimweg gen Peiting machte. Der Trainer des VfL Denklingen sah nach der 0:2-Niederlage beim SV Aubing keinen Grund, seine Spieler aufzumuntern oder eine Ansprache zu halten. Das hebt er sich für den Trainingsabend am morgigen Dienstag auf. „Die Mannschaft ist geknickt, da brauche ich nicht auch noch mit meinem Zeug daherkommen.“

Ansorge sieht weder die Mannschaft noch sich selbst in irgendeiner Form angezählt. „Mir fehlen eher die Worte“, so der 55-jährige Coach, der eher konsterniert wirkte.

Seine Elf versuche alles, bringe aber in Summe wenig zustande. „Irgendetwas fehlt momentan“. Für Ansorges klare Sicht auf die Dinge gilt das freilich nicht. „Wir sind jetzt im Abstiegskampf. Der ist neu in Denklingen, aber damit müssen wir jetzt umgehen“, betonte der VfL-Coach nach der Niederlage. Die achte Saisonpleite rückt den VfL bis auf drei Zähler und damit gefährlich nahe an Platz 13, der zur Relegation gegen den Abstieg verpflichtet. Da schaut man schon mal, was die unmittelbaren Tabellennachbarn so treiben und hofft, dass nicht weiteres Unheil von hinten kommt.

An diesem Wochenende war das nicht der Fall. Allerdings war auch die Argumentationskraft des Vorjahresaufsteigers stark limitiert. Genau genommen war die Partie im Münchner Westen nach einer halben Stunde mehr oder weniger entschieden. Durch Athanasios Savvas, dem diese Saison bislang noch nicht so viel ausgegangen war. Am Sonntag aber war der Aubinger Angreifer zur Stelle. Nach einfachem Doppelpass stand Savvas nach nur vier Minuten völlig frei vor VfL-Torhüter Manuel Seifert – 0:1. Der zweite Treffer des Griechen kam durch Elfmeter zustande, herbeigeführt durch Benjamin Maass und dessen Tackling gegen einen torfern postierten Aubinger. „Das hat dem SV natürlich in die Karten gespielt“, bedauerte Ansorge. Denn: „Du schenkst dem Gegner zwei Tore und läufst nur hinterher.“

Die Idee des Trainers, auf vier Positionen umzustellen, sollte sich nicht auszahlen. Ansorge überreichte Michael Stahl, Arjanit Robaj, Moritz Tikosky und Stefan Schilcher ein Startleiberl. Stahl und Robaj erhielten vom Coach gute Zensuren, allein es half herzlich wenig. Auf dem holprigen Rasenplatz an der Kronwinkler Straße sind Aufholjagden schwer. „Unheimlich viele Fehlpässe“ zählte Ansorge, führte die aber nicht allein auf die Platzverhältnisse zurück. Vielmehr bereitet ihm der Leerlauf bei Simon Ried und Dominik Karg Sorgen. Dem Sturmduo gelingt wenig, zudem hapert es an brauchbaren Anspielen. „Vorn fehlt uns die Durchschlagskraft.“ Aubing verdiente sich den Sieg durch entschlosseneres Zweikampfverhalten. „Wir aber schauen eher zu, trauen uns nicht“, urteilte Ansorge. (Oliver Rabuser)

Statistik

SV Aubing 2 VfL Denklingen 0

Tor: 1:0 (5.) Savvas, 2:0 (32.) Savvas (Elfmeter). Gelbe Karten: Aubing 2, Denklingen 3. Gelb-rote Karte: Denklingen: Karg (90.+2). Schiedsrichter: Fabian Anders. Zuschauer: 150.