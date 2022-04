Altenstadt: Auswärtssieg beim SC Oberweikertshofen - Abstand auf Relegationsplatz wächst

Von: Christian Heinrich

Jerome Bäck (li.) im Zweikampf © Ralph Lehmberg

FSG Altenstadt feiert einen wichtigen Sieg gegen die Reserve des SC Oberweikertshofen. Die Gäste bauen somit den Abstand auf den Relegationsplatz auf drei Punkte aus.

Altenstadt – Die Erleichterung war Christoph Schmitt anzumerken. „Dieser Sieg war extrem wichtig“, sagte der Trainer des TSV Altenstadt nach dem 2:0 (2:0) bei der zweiten Garnitur des SC Oberweikertshofen. „Wir haben drei Punkte gut gemacht auf den Relegationsplatz.“

Schmitt schielte bei seiner Analyse bereits auf die kommenden Aufgaben. Am Gründonnerstag bekommt es seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga mit dem VSST Günzlhofen zu tun, am Ostermontag macht der FC Aich seine Aufwartung. „Das wird eine strenge Woche mit zwei unangenehmen Gegnern.“

Die Partie in Oberweikertshofen hat dem Team aber nicht nur einen satten Bonus beschert, sondern auch die Erkenntnis, dass er auf seine Mannschaft zählen kann, wenn sie gefordert ist. Im Vergleich zur 3:4-Pleite in Penzing zeigte sich der TSV stark verbessert. „Wir waren um einiges engagierter“, stellte Schmitt zufrieden fest.

Es lief auch um einiges besser an. Bereits nach vier Minuten zimmerte Tobias Graun einen Freistoß von der Strafraumkante in den Giebel. Weil die Gäste es versäumten nachzusetzen, kam der Sportclub besser ins Spiel und verzeichnete einige Chancen. Erst nach einer halben Stunde brachte Altenstadt das Geschehen wieder unter Kontrolle. Die eigene Dominanz vergrößerte sich noch, als Schmitt nach einer Ecke per Kopf auf 2:0 stellte.

Die zweite Halbzeit hatte nur wenig zu bieten, was das Herz der Fußball-Ästheten erfreut hätte. Kadircan Yapici besaß die größte Chance, vorzeitig alles klar zu machen. Als er einen Ball des gegnerischen Keepers an der Mittellinie abfing, versuchte er es mit einem Heber aus gut 50 Metern. Doch der Ball besaß nicht genügend Schmackes, sodass ihn der Oberweikertshofener Schlussmann noch abfangen konnte. „Da hatte er keine Kraft mehr“, wollte Schmitt dem Schützen keinen Vorwurf machen. Bei der zweiten spektakulären Szene stand dann Alexander Traxel im Mittelpunkt. Der TSV-Keeper hatte in der letzten Minute einen Elfmeter verursacht, der für etwas Wallung zwischen den Teams sorgte. „Das war ein bisschen umstritten“, räumte Trainer Schmitt ein. Der Sportclub witterte die Chance, das Spiel noch einmal scharf zu stellen, doch Traxel bügelte seinen Fehler aus und wehrte den Strafstoß ab. (Christian Heinrich)

Statistik

SC Oberweikertshofen II 0 TSV Altenstadt 2

Tore: 0:1 (4.) Graun, 0:2 (37.) Schmitt. Gelbe Karten: Oberweikertshofen 1 – Altenstadt 3. Schiedsrichter: Adolf Schuster. Zuschauer: 50.