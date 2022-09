Aufholjagd in Landsberg: Wildsteig/Rottenbuch siegt nach Zwei-Tore-Rückstand

Von: Roland Halmel

Teilen

Fabian Lindauer, Trainer des FC. © rh

Zuletzt den Tabellendritten Utting besiegt und jetzt den Tabellenführer gestürzt. Beim FC Wildsteig/Rottenbuch läuft es derzeit.

Wildsteig/Rottenbuch – Dabei sah es beim Spitzenspiel der Kreisliga 4, auswärts gegen die FT Jahn Landsberg, für den Aufsteiger zur Pause angesichts eines Zwei-Tore-Rückstands noch schlecht aus. Mit einer enormen Moral und einem phänomenalen Schlussspurt drehte der FC das Spiel aber noch zu einem 4:3-Sieg.

„Das ist wirklich überragend, wie die Jungs zurückgekommen sind“, sagte FC-Coach Fabian Lindauer nach dem erfolgreichen Kraftakt, den sein Team nach der ersten Hälfte noch keiner zugetraut hätte. „So eine starke Mannschaft, wie den Jahn vor der Pause, habe ich noch nicht erlebt“, so Lindauer über das bärenstarke Auftreten der Landsberger. „Sie gingen ein hohes Tempo und waren auch spielerisch sehr gut.“ Die Überlegenheit brachte dem Jahn zunächst aber nichts ein. Effektiver zeigten sich die Gäste, die mehr oder weniger aus dem Nichts nach einem erkämpften Ball im Mittelfeld durch Max Berchtold (21.) in Führung gingen. Die Antwort der Landsberger ließ aber nicht lange auf sich warten. Eine gute Kombination über die linke Seite schloss Alex Baumgartl (28.) mit dem 1:1 ab. Wenig später gelang Florian Wilhelm aus der Drehung ein Sonntagsschuss, der aus 25 Metern genau im Winkel zum 2:1 (32.) einschlug. Kurz vor der Pause erhöhte Jannik Ulsamer (42.) auf 3:1 für die Platzherren.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein völlig anderes Spiel. Der FC, der mit neuen Kräften frischen Schwung bekam, nahm immer mehr das Heft in die Hand. „Ich hatte auch den Eindruck, dass der Jahn dem hohen Tempo davor Tribut zollen musste“, so Lindauer. Seine Truppe hatte dagegen noch genügend Dampf. Ein Elferpfiff nach einer Aktion gegen Sepp Noder brachte die Wende. „Ein ,Kann-Elfer‘“, räumte Lindauer ein, nachdem Noder umgestoßen worden war. Klaus Uhlschmied erzielte vom Punkt das 2:3 (57.). Nachdem Landsbergs Alex Wagner wegen Meckerns eine Zehn-Minuten-Strafe kassiert hatte, spielte der FC in Überzahl. Den Vorteil wussten die Gäste jedoch nicht zu nutzen. Erst in der Schlussphase schlug Wildsteig/Rottenbuch zu: Julian Loserth (80.) erzielte aus der Distanz den Ausgleichstreffer. Wenig später ließ Roman Hindelang (85.) auch noch das 4:3 für den FC folgen. Landsberg, dessen Trainer kurz vor Schluss die gelb-rote Karte ebenfalls wegen ständigen Reklamierens sah, kam in den letzten Minuten nicht wirklich zu Ausgleichschancen. „Wir haben nach der Pause eigentlich nichts mehr zugelassen“, stellte Lindauer seiner Truppe ein gutes Zeugnis aus. „Das war eine geschlossene Leistung, bei der ich keinen herausheben kann.“ Für Landsberg war es die erste Heimniederlage der Saison. (Roland Halmel)

FT Jahn Landsberg - FC Wildsteig/Rottenbuch 3:4

Tore: 0:1 (21.) Berchtold, 1:1 (28.) Baumgartl, 2:1 (32.) Wilhelm, 3:1 (42.) Ulsamer, 3:2 (57.) Uhlschmied (Elfmeter), 3:3 (80.) Loserth, 3:4 (85.) Hindelang. Gelbe Karten: Landsberg 5, Wildsteig/Rottenbuch 3. Schiedsrichter: Dominik Otte. Zuschauer: 75.