Pleite gegen den FT Jahn Landsberg - Altenstadt noch punktlos in der Kreisliga

Von: Roland Halmel

Hat nur einen kleinen Kader: Daniel Hindelang, Trainer des Kreisligisten TSV Altenstadt. © Roland Halmel

Der TSV Altenstadt wartet immer noch auf die ersten Zähler in der laufenden Kreisliga-Saison. Gegen Landsberg mussten sich die Gäste mit 1:4 geschlagen geben.

Altenstadt – Die Durststrecke des personell gebeutelten TSV Altenstadt geht weiter. Bei der FT Jahn Landsberg verlor die Mannschaft von Coach Daniel Hindelang mit 1:4. „Das war ein komplett gebrauchter Tag“, zeigte sich Hindelang nach der schwachen Vorstellung seiner Mannen konsterniert. Die Ausfälle wollte er dabei nicht als Ausrede durchgehen lassen. „Das merkte man schon beim Aufwärmen, das war alles halbscharig.“ Er musste deshalb schon vor dem Anpfiff laut werden: „Wenn wir so spielen, zerlegen sie uns“, warnte er sein Team.

Doch alles vergeblich: Beim 1:0 von Bastian Dillinger (5.) agierten die Gäste viel zu offen und beim nächsten Angriff stimmte die Abstimmung im Zentrum nicht. Alexander Baumgartl (6.) erhöhte auf 2:0. Eine halbe Stunde später war die Partie nach dem nächsten Doppelpack der Landsberger gelaufen. Einen Fehlpass des TSV bestrafte erneut Baumgartl (31.) mit dem 3:0. Gleich darauf war Dillinger (36.) erneut erfolgreich: Der TSV ging in dieser Situation nicht in den Zweikampf, über den Innenpfosten prallte der Ball schließlich ins Tor. Mit dem Pausenpfiff kamen die Gäste nach einem Geschenk von Jahn-Keeper Matthias Graf (45.), der eine Ecke von Tobias Graun ins eigene Netz befördert hatte, auf 1:4 heran. „Die erste Hälfte war eine bodenlose Frechheit“, schimpfte der TSV-Coach.

Nach der Pause spielte sein Team besser mit, was auch daran lag, dass die Landsberger nur noch ihre Führung verwalteten. Kadircan Yapici verpasste bei einem Lattenschuss das zweite Gästetor. In der Schlussphase verhinderte TSV-Schlussmann Max Gast bei einer Dreifachchance der Hausherren ein noch größeres Debakel. „In der zweiten Hälfte haben wir uns wenigstens nicht zerlegen lassen“, sagte Hindelang. „Das Spiel müssen wir jetzt schnell abhaken und nach vorne schauen“, so der TSV-Trainer. (rh)

Statistik

FT Jahn Landsberg 4

TSV Altenstadt 1

Tore: 1:0 (5.) Dillinger, 2:0 (6.) Baumgartl, 3:0 (31.) Baumgartl, 4:0 (36.) Dillinger, 4:1 (45.) Graf (Eigentor). Gelbe Karten: Landsberg 1, Altenstadt 0. Schiedsrichter: Michael Axthaler. Zuschauer: 75