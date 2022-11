Führung nach wenigen Minuten - Wildsteig/Rottenbuch krönt Hinrunde mit Sieg gegen Utting

Von: Andreas Mayr

Auch im letzten Heimspiel jubelten sie: Die Spieler des FC Wildsteig/Rottenbuch (von links Klaus Uhlschmid, Roman Hindelang und Florian Müller) bezwangen Utting. Foto: kma © kma

Der FC Wildsteig/Rottenbuch konnte auch das letzte Spiel der Hinrunde für sich entscheiden. Gegen Utting brachte den Hausherren eine starke erste Hälfte den Sieg.

Wildsteig/Rottenbuch – Das Herbstmärchen des FC Wildsteig/Rottenbuch endete mit einer kleinen Feier. Dazu hatte der Vorstand Bier und Essen bereitgestellt. Alle drei Mannschaften der Spielgemeinschaft schafften es in die Meisterrunde – wenn das kein Grund zum Abheben ist. „Damit hätte keiner gerechnet“, sagte Fabian Lindauer, Trainer der Ersten Mannschaft in der Kreisliga.

Sein Team, neu in dieser Spielklasse, spielt ab dem kommenden März doch wirklich um den Aufstieg in die Bezirksliga mit. Auch wenn sie noch nicht wissen, gegen wen sie dann antreten werden. Lindauer hat schon mehrere aus dem Umfeld gefragt. „Hat mir keiner beantworten können“, sagt der Coach. Sei’s drum. Mit dem 3:1 (2:0)-Heimerfolg über den TSV Utting am letzten Spieltag der Kreisliga 4 begannen parallel die Winterpause wie die Vorbereitung auf das nächste Abenteuer.

Die Blicke gingen den ganzen Nachmittag über zum Handybildschirm. Viele auf dem wieder einmal gut besuchten Sportplatz in Wildsteig verfolgten im Liveticker des Verbands, wie sich Rivale FT Jahn Landsberg schlug. Als sich abzeichnete, dass der Tabellenführer nicht patzt, beschäftigte man sich aber dann doch lieber mit der eigenen Mannschaft, die noch einmal ein gutes Finale zeigte. „Von Platz zwei sind wir ausgegangen, alles andere wäre eine Überraschung gewesen“, sagte Lindauer. Obwohl in der Tabelle nicht mehr viel zu holen war, nahmen sich die SG-Kicker viel vor. „Wir wollten das Maximale rausholen.“ Die erste Angriffslawine überrollte Utting gleich nach sechs Minuten, als Josef Noder nach einem langen Einwurf per Hacke traf – sicher eines der schöneren Tore der Saison. Bis zum 2:0 von Martin Zeller vergaben die Hausherren noch einige weitere Gelegenheiten.

Nach dem Wechsel ließ das Niveau dieser Partie merklich nach, Sommerkick würde man’s in den heißen Monaten nennen. „Nicht mehr schön anzuschauen“, gab auch Lindauer zu – mit Ausnahme von zwei Szenen. Zunächst schoss Maximilian Berchtold einen Freistoß aus 30 Metern in den Winkel, worauf Wildsteig/Rottenbuch seine Systeme komplett herunterfuhr. Später, nach dem Anschlusstor der Gäste, parierte Torwart Johannes Greinwald einen Elfmeter, der wahrlich nicht leicht zu halten war, weil scharf getreten. „Super rausgeholt, zu dem Zeitpunkt wichtig“, lobte sein Coach, der nun froh ist über die Pause. Dann bleibt genug Zeit, damit sich die verletzten Spieler, die sich zuletzt angehäuft hatten, erholen können. (am)

Statistik

FC Wildsteig/Rottenbuch 3 TSV Utting 1

Tor: 1:0 (6.) Noder, 2:0 (27.) Zeller, 3:0 (72.) Berchtold, 3:1 (74.) Krukow. Gelbe Karten: Wildsteig/Rottenbuch 3, Utting 1. Rote Karte: Utting: Bootz (78.). Schiedsrichter: Lukas Rehekampff. Zuschauer: 100.