Für Platz zwei: Altenstadt muss in Geiselbullach punkten

Ende der Auswärts-Allergie

von Thomas Fritzmeier schließen

Altenstadt – Am Donnerstagabend durfte der TSV Altenstadt jubeln. Obwohl er gar nicht auf dem Platz stand.

Weil der VfL Denklingen, der direkte Konkurrent um Platz zwei, sein Partie in Igling verlor, verteidigten die Altenstadter den Aufstiegsrelegationsplatz in der Kreisliga 2 – und können nicht mehr vom VfL (hat den schlechteren direkten Vergleich) überholt werden. Nur der SC Pöcking-Possenhofen, der ein Spiel weniger absolviert hat, kann den Altenstadtern noch gefährlich werden.

Und hier kommen wieder die Denklinger ins Spiel. Schlagen sie am Sonntag den SCP, hat der TSV alle Trümpfe in der Hand, kann Platz zwei aus eigener Kraft erreichen. Immer vorausgesetzt, er gewinnt am Sonntag sein Gastspiel bei Schlusslicht Geiselbullach (15 Uhr) und siegt am letzten Spieltag zu Hause gegen Meister Unterpfaffenhofen.

Entscheidend für Platz zwei: Altenstadt muss seine Auswärts-Allergie besiegen! Die bisherige Saison-Bilanz in der Fremde: Magere elf Punkte, schon sieben Niederlagen. Nur Rang neun in der Auswärtstabelle. Das muss besser werden. Das weiß auch TSV-Spielertrainer Robert Kanzler. Er sagt: „Auswärts zu gewinnen, wäre der nächste Schritt und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als diesen. Gewinnen wir in Geiselbullach, sind wir weiterhin im Aufstiegsrennen. Verlieren wir, ist Rang zwei futsch.“

Ein Sieg beim Schlusslicht sollte eigentlich auch möglich sein. Aber Obacht: In Geiselbullach sah der TSV in den vergangenen Jahren immer schlecht aus, lieferte eigentlich nur brav die Punkte ab. Zuletzt holten die Altenstadter in der Kreisliga-Spielzeit 2007/08 etwas Zählbares in Geiselbullach. tf