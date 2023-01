TSV Altenstadt: Viele Tiefschläge und ein Coach als Krisenmanager

Von: Roland Halmel

Leiden an der Seitenlinie: Altenstadts neuer Trainer Daniel Hindelang hatte mit vielen Problemen zu kämpfen. Entsprechend viele Spiele gingen daher verloren. © Roland Halmel

Fußball-Kreisligist TSV Altenstadt hat eine Vorrunde mit vielen Tiefschlägen hinter sich. Coach Daniel Hindelang ist mit Blick auf die Frühjahrsrunde aber zuversichtlich.

Altenstadt – Drei Spielzeiten stand Christoph Schmitt beim TSV Altenstadt als Spielertrainer in der Verantwortung. Im vergangenen Sommer verabschiedete sich der Mittelfeldmann Richtung Raisting, um beim Bezirksligisten noch einmal eine neue sportliche Herausforderung zu suchen. Sehr fordernd war dann auch der Job seines Nachfolgers in Altenstadt.

Daniel Hindelang stand von Beginn an als Krisenmanager im Fokus, da sich der TSV von einem personellen Notstand zum nächsten hangelte, viele knappe Niederlagen zu verdauen hatte und letztlich die Runde in der Kreisliga 4 nur auf dem sechsten und damit vorletzten Platz abschloss. „Ein paarmal fehlte das Quäntchen Glück, dann aber auch die Qualität, unterm Strich war es eine gebrauchte Runde“, bilanzierte Hindelang. Wobei seine Truppe zwei Gesichter zeigte. „Wir wussten, dass die Hinrunde schwer wird. Aber wir hatten uns schon mehr erwartet“, so Hindelang. In den ersten sechs Spielen gab’s keinen einzigen Punkt, entsprechend bedient war er nach dieser Horrorbilanz.

Sein personell relativ knapp ausgestatteter Kader musste eine Vielzahl von Ausfällen wegstecken, die zum einen den im August urlaubenden Spielern, aber auch zahlreichen Verletzten geschuldet waren. Das Derby gegen Aufsteiger Wildsteig/Rottenbuch konnte der TSV wegen Spielermangels gar nicht bestreiten, sodass die Punkte kampflos an den Landkreisrivalen gingen. „Die Probleme lagen aber nicht nur an den Personalsorgen“, berichtete Hindelang. Disziplinlosigkeiten und unnötige Fehler machten die Altenstadter immer wieder zu Punktelieferanten.

Trotz dieser bescheidenen Ausgangslage kämpfte sich der TSV zurück. Die Rückrundenbilanz mit drei Siegen und einem Unentschieden in sechs Partien konnte sich durchaus sehen lassen und reichte am Ende, um Aufsteiger Unterdießen in der Tabelle hinter sich zu lassen. „In den letzten Spielen hat sich die Mannschaft gut verkauft“, urteilte Hindelang, der die gute Moral seiner Truppe hervorhob.

timmungsaufheller war insbesondere der 2:1-Derbysieg beim TSV Peiting. „Da sind die Jungs 90 Minuten gelaufen wie die Blöden und sie haben sich dafür belohnt“, freute sich Hindelang über die starke Vorstellung seiner auch in Peiting ersatzgeschwächten Mannschaft, die unterm Strich zu wenig Tore erzielte und zu viele kassierte. Festzuhalten bleibt aber auch, dass es nur zwei deutliche Niederlagen gab ( 0:5 gegen Wildsteig/Rottenbuch und 1:4 gegen Jahn Landsberg). Die 15 Tore des TSV in zwölf Partien – zum Vergleich: die Landkreiskontrahenten Wildsteig/Rottenbuch und Peiting haben doppelt so oft getroffen – waren aber eindeutig zu wenig.

Tobias Graun zählt zu den treffsichersten im Team

Ein Drittel der Treffer erzielte Tobias Graun, einer der Aktivposten bei den Altenstädtern in der abgelaufenen Runde. Mit seinen 20 Jahren gehört Graun zur jungen Garde beim TSV, die in dieser Saison sehr viel Spielzeit bekomen hat, weil die Arrivierten und Routiniers oftmals fehlten. Das soll im neuen Jahr besser werden. Mit Daniel Holzmann und Almahdi Alissa, die bereits im vergangenen Sommer nach Altenstadt kamen, die aber von ihrem alten Verein, dem TSV Schongau, gesperrt worden waren, gibt es zwei Verstärkungen. Von Türk Gücü Schongau kommt Panagiotis Torounidis und vom TSV Steingaden wechselt Christoph Haussmann nach Altenstadt. Haussmann kommt mit der Empfehlung von 13 Treffern in der A-Klasse 7 zum Kreisligisten. Darüber hinaus kehrt Simon Schmitt, der wie sein Bruder Christoph vor der Saison nach Raisting wechselte, vom Bezirksligisten zurück. „Wir sind qualitativ damit deutlich besser aufgestellt“, sagt Hindelang, der auch mit den einen oder anderen noch im Sommer und Herbst verletzten Spieler plant. „Die Stimmung in der Mannschaft ist top, das zeigte sich auch auf der Weihnachtsfeier“, so der Coach.

Trainingslager in der Nähe von Verona

Er geht daher guter Dinge in die Abstiegsrunde, in der der TSV einige weite Fahrten zum TuS Holzkirchen II und zum SC Rot-Weiß Bad Tölz zu absolvieren hat. Die Runde komplettieren Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking-Possenhofen, Aufsteiger SC Weßling und der SC Fürstenfeldbruck. „Wir haken die vergangene Runde ab, schauen nach vorn. Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt klar machen“, so Hindelang, dessen Team zwei Bonuspunkte in die Abstiegsrunde mitnimmt. Noch im Januar werden die Altenstadter mit freiwilligen Trainingseinheiten loslegen. Ab 7. Februar beginnt dann offiziell die Vorbereitung. Dabei steht unter anderem ein Trainingslager in Italien in der Nähe von Verona auf dem Programm.

Am Sonntag, 26. März, beginnt die Abstiegsrunde für den TSV mit einem Heimspiel gegen Rot-Weiß Bad Tölz. „Gegen diese Mannschaft wollten wir eigentlich ein Freundschaftsspiel machen. Nachdem wir jetzt in der Abstiegsrunde auf sie treffen, haben wir das aber abgesagt“, so Hindelang.