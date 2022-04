TSV Altenstadt: Trainer Schmitt und sein ungutes Bauchgefühl

Von: Christian Heinrich

Teilen

Satter Schuss, aber kein Ertrag: Franz Demmler (im grünen Trikot) hatte eine Chance auf den Siegtreffer für den TSV Altenstadt. Letztlich reichte es gegen Aich lediglich zu einem 1:1. © Holger Wieland

Das Ergebnis stimmte den TSV Altenstadt nicht zufrieden: Im Heimspiel der Kreisliga 2 gegen den FC Aich kam die Mannschaft nicht über ein 1:1 hinaus.

Altenstadt – Als Christoph Schmitt tief in sich hinein spürte, bemerkte er ein Unbehagen in seiner Bauchgegend. „Der eine Punkt fühlt sich nicht gut an für uns“, räumte der Trainer des TSV Altenstadt nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den FC Aich ein. Schmitt hätte den Dreier gegen den Fußballclub als weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Kreisliga 2 gerne mitgenommen, zumal Landsbergs Freie Tuner mit ihrem Sieg gegen Moorenweis Boden im Abstiegskampf gut machen konnten. Nur noch fünf Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Relegationsplatz bei noch ausstehenden sechs Spielen. „Es wird nicht leichter“, mahnt der Coach, jetzt bloß nicht leichtsinnig zu werden.

Schmitt stufte das Unentschieden vom Ostermontag als „zwei verlorene Punkte“ ein, was er keinesfalls als Überheblichkeit gegenüber dem Gegner gewertet haben wollte. Die Aicher hatten sich die gesamte Partie vorwiegend auf die Defensive konzentriert und mit neun Mann in der eigenen Abwehr konsequent verteidigt. Allerdings hatten sie zwei Stürmer mit dabei, die durchaus in der Lage waren, die Platzherren immer wieder zu piesacken.

Einen Nadelstich setzten sie fünf Minuten vor der Pause. „Da haben wir nicht gut ausgesehen“, gab Schmitt nachdem Gegentreffer durch Florian Friedrich zu, auch wenn das Tor von den Gästen hübsch heraus kombiniert war. Das 1:1 traf den TSV wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Bis dahin hatten sie das Geschehen im Griff gehabt und lagen auch verdient durch einen Treffer von Yasin Akcakaya in Front. „Das war ein richtig schönes Tor“, freute sich der Trainer über die Führung. Sie entsprang einem Spielzug, den er akribisch mit seiner Mannschaft im Training einstudiert hatte. Einen langen Ball von Simon Schmitt legte er mit dem Kopf zu Akcakaya ab, der nur noch zu vollenden brauchte.

Nach dem Wechsel hatten die Altenstädter aber keine weitere Variante mehr im Repertoire, um die Gäste ins Wanken zu bringen. Christian König versuchte es mit brachialer Gewalt aus 35 Metern, doch sein Schuss donnerte gegen das Quergebälk. Danach fiel Yasin Alcakaya der Ball zwei Mal vor die Füße. Doch jedes Mal, als er ihn in Richtung Aicher Gehäuse bugsierte, stand ein gegnerischer Verteidiger auf der Torlinie und wehrte den jeweiligen Versuch ab. Außerdem boten sich noch Franz Demmler und Christoph Schmitt aussichtsreiche Gelegenheiten. „Wir haben es nicht geschafft, den Aicher Abwehrriegel zu durchbrechen“, ärgerte sich der Trainer über die verpassten Möglichkeiten.

Statistik

TSV Altenstadt 1

FC Aich 1

Tore: 1:0 (22.) Akcakaya, 1:1 (40.) Friedrich. Gelbe Karten: Altenstadt 1, Aich 3. Schiedsrichter: Leo Bertol (Gautinger SC). Zuschauer: 70.