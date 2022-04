Zwei umstrittene Gegentreffer und ein Eigentor - Altenstadter Schützenhilfe bleibt aus

Von: Roland Halmel

Und wieder steht ein gegnerischer Spieler im Weg: Für die Altenstadter (im schwarzen Trikots, hier Yasin Akcakaya) gab es im Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten Günzlhofen nichts zu holen. © Roland Halmel

Nix war‘s mit der Schützenhilfe für den TSV Peiting: Der TSV Altenstadt verlor das Nachholspiel in der Kreisliga gegen Günzlhofen - auch wegen unglücklicher Gegentreffer.

Altenstadt – Alles Daumendrücken und auch die kurzfristig ausgelobte Motivationshilfe aus Peiting in Form einiger Liter Bier halfen nichts. Der TSV Altenstadt konnte im Nachholspiel gegen den VSST Günzlhofen dem Nachbarn keine Schützenhilfe im Titelkampf leisten. Der TSV musste sich dem Tabellenzweiten mit 0:3 (0:2) beugen. „Wir können uns nichts vorwerfen, wir haben alles versucht“, sagte Altenstadts Spielertrainer Christoph Schmitt, dabei wirkte er keineswegs enttäuscht. „Gegen einen wirklich guten Gegner haben wir wenig zugelassen. Letztlich ist die Niederlage zu hoch ausgefallen“, so Schmitt.

Der spielstarke Gast aus der Heimatgemeinde der „Biermösl Blosn“ gab in den ersten Minuten den Ton an. Ein abgefälschter Schuss strich gleich einmal knapp am Altenstadter Gehäuse vorbei. Der zweite gefährliche Angriff des Vereins für Spiel, Sport und Tanz (VSST) hatte dann aber unerfreuliche Folgen für die Hausherren. Den ersten Schuss wehrte ein Altenstadter noch auf der Linie ab. im Nachsetzen erzielte Michael Zach dann aber den Günzlhofener Führungstreffer (11.). Die Altenstadter beschwerten sich im Anschluss vergeblich beim Unparteiischen, der bei dieser Aktion vom Ball getroffen wurde. Der Referee, der im Anschluss bei einigen Entscheidungen nicht immer richtig lag, ließ aber regelkonform weiterlaufen, da es nur Schiedsrichterball gibt, wenn der Ballbesitz wechselt – was in dieser Szene jedoch nicht der Fall war.

Umstrittener Elfmeter beschert Günzlhofen das 2:0

Kurz danach stand der Regelhüter erneut im Mittelpunkt. Nach einem Zweikampf mit Christian König im Strafraum ging ein Günzlhofener Spieler zu Boden – der Schiedsrichter entschied zum Unmut der Gastgeber auf Elfmeter. „Das war gar nichts“, ärgerte sich Schmitt. Quendrim Beqiri war’s egal, er beförderte die Kugel vom Kreidepunkt zum 2:0 in die Maschen (19.) Das war es dann aber auch mit nennenswerten Chancen der spielstarken Gäste. Die Altenstadter Abwehr stand in der Folge bis auf eine Aktion im Strafraum, bei der es allerdings erneut einen Elfmeter für den VSST hätte geben können, kompakt und ließ bis zum Wechsel nichts mehr anbrennen. Im Angriff traten die Altenstadter nur vereinzelt in Erscheinung. Yasin Akcakayas Kopfball (21.) ging über den Kasten genauso wie der Schlenzer von Schmitt (33.) aus über 20 Metern, als der VSST-Keeper zu weit vor seinem Gehäuse stand.

Die zweite Hälfte begann sehr munter. Erst ließ Günzlhofen eine Möglichkeit aus. Fast im Gegenzug wurde der Kopfball von Franz Demmler, der bereits am Torwart vorbei war, noch von einem Günzlhofener Verteidiger abgewehrt (50.). „Danach wurde es immer mehr ein Gebolze“, berichtete Schmitt von einer nachlassenden spielerischen Qualität in dieser Partie. Sein Team kam kaum noch zu Chancen. Stattdessen konnte sich TSV-Schlussmann Alex Traxel bei zwei gefährlichen Aktionen der Gäste auszeichnen (58., 73.). In der Folge hatte Altenstadts Torwächter erst Glück und dann Pech. Der Treffer des ehemaligen Raistingers Kelvin Gomez wurde fälschlicherweise wegen Abseits aberkannt (84.). Nach einer Ecke, die Traxel – dabei zeigte er jedoch eine starke Parade – kurz davor verursacht hatte, beförderte sich der Altenstadter Keeper den Ball zum 0:3-Endstand unglücklich ins eigene Netz (86.).

Am Ostermontag ist der TSV im Heimspiel gegen den FC Aich erneut gefordert (15 Uhr). „Ein extrem unangenehmer Gegner“, so Schmitts Einschätzung des Verfolgers, gegen dem seine gegenüber der Günzlhofen-Partie personell unveränderte Mannschaft noch etwas gutzumachen hat. Das Hinspiel in Aich verloren die Altenstadter mit 1:2.

Statistik: Tore: 0:1 (11.) Zach, 0:2 (19.) Beqiri (Foulelfmeter), 0:3 (86.) Traxel (Eigentor). Gelbe Karten: Altenstadt 3, Günzlhofen 2. Schiedsrichter: Alois Holzheu (DJK Darching). Zuschauer: 80.