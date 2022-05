Denklingen mit zahlreichen Chancen - doch Haidhausen macht das Tor

Von: Roland Halmel

Die letzte Chance des Spiels: Doch der Schuss von Simon Ried (in Rot) wird kurz darauf von einem Haidhausener auf der Linie geklärt. © Roland Halmel

Die Enttäuschung war groß: Trotz eines guten Auftritts standen die Denklinger Bezirkliga-Fußballer nach 90 Minuten ohne Tor und Punkt da.

Denklingen – „Jungs, nicht die Köpfe hängen lassen! Ihr spielt immer noch eine geile Saison.“ Unmittelbar nach Spielschluss versuchte Coach Markus Ansorge, seine Mannen aufzumuntern. Während die SpVgg Haidhausen lautstark ihren 1:0-Erfolg bejubelte, saßen die Spieler des VfL Denklingen mit betretenen Mienen am Boden.

Dabei konnte sich der Aufsteiger nach dem Spitzenspiel wenig vorwerfen. „Wir waren die bessere Mannschaft, die leider verloren hat“, bedauerte Ansorge. „Ein Sieg in diesem Spiel wäre das Sahnehäubchen auf eine tolle Saison gewesen“, so der VfL-Coach nach der verpassten Chance, die Haidhausener im Aufstiegsrennen entscheidend abzuhängen und damit vorzeitig mindestens Platz zwei in der Bezirksliga Süd fix zu machen.

Nachdem Spitzenreiter Oberweikertshofen beim 2:2 in Berg erneut Federn ließ, haben die Denklinger aber immer noch die Chance, den Titel zu holen. Dazu muss die Ansorge-Elf aber den Showdown am kommenden Samstag in Oberweikertshofen gewinnen und gleichzeitig darf Haidhausen gegen die abstiegsbedrohten Großhaderner nicht punkten.

Eine Chance nach der anderen für Denklingen

Vor der eindrucksvollen Kulisse von 400 Zuschauern starteten beide Teams sehr verhalten in die Partie. Ein wegen Abseits’ aberkannter Treffer von Hannes Rambach (7.) und eine Chance von Dominik Karg (16.) waren die einzig nennenswerten Aktionen in der Anfangsphase. Dann nahm die Partie Fahrt auf. Karg scheiterte frei vor dem Tor an SpVgg-Keeper Michael Perkovic, seinen Nachschuss konnten die Gäste entschärfen (18.). Gleich im Anschluss hatten die VfL-Fans den Torjubel schon auf den Lippen. Der Freistoß von Simon Ried aus 18 Metern klatschte aber an den Pfosten und im Nachsetzen verpasste Armin Sporer die Führung nur knapp (21.). Die schlechte Chancenverwertung des VfL sollte sich rächen. Mehr oder weniger aus dem Nichts gelang den Gästen mit ihrem ersten Angriff durch einen verdeckten Distanzschuss von Toni Rauch das 1:0 (29.). Die Hausherren, die kurzfristig auf den angeschlagenen Lukas Greif verzichten mussten, zeigten sich aber nicht geschockt. Direkt im Gegenzug lag der Ausgleich in der Luft. Kargs (30.) Lupfer von der Strafraumgrenze ging aber über das Tor. Gleich im Anschluss scheiterte Johannes Greif (33.) mit seinem strammen Schuss an Perkovic. „Uns fehlt vor dem Tor ein Tick mehr Entschlossenheit“, monierte Ansorge beim Gang in die Kabine.

Letzte Chance in letzter Sekunde geblockt

Aus der kam der VfL druckvoll auf den Platz zurück. Sporer (56.) aus 22 Metern und erneut Karg (60.) ließen gute Ausgleichsmöglichkeiten aus. Danach kochten die Emotionen hoch, als Harun Balci von der SpVgg den durchstartenden Karg (69.) unsanft bremste. Denklingen forderte Rot wegen einer Notbremse. Der Unparteiische beließ es aber bei Gelb. In der Folge wurde die Partie hitziger. Der VfL tat sich gegen die gut sortierte Haidhausener Abwehr immer schwerer. In den letzten Minuten warfen die Gastgeber, lautstark angefeuert von der dritten Mannschaft, die zuvor den Aufstieg in die B-Klasse perfekt machte, alles nach vorne. Ein Drehschuss von Ried (86.) ging weit vorbei und einen Kopfball von Karg (88.) klärte der Torhüter. Auf der Gegenseite parierte der wenig beschäftigte Manuel Seifert im VfL-Tor mit einer Glanzparade die einzige Torchance der Gäste in der zweiten Hälfte von Gürkan Öztürk (90.+1.). Kurz vor dem Abpfiff wäre Simon Ried (90+7.) fast noch der Ausgleich gelungen. Der Versuch des angeschlagenen VfL-Goalgetters klärten die Haidhausener aber noch vor der Linie.