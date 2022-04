„Wir machen aus fünf Chancen fünf Tore“: Denklingen nicht mehr so locker, aber noch genauso erfolgreich

Von: Roland Halmel

Torschützen unter sich: (v.l.) Armin Sporer, Lukas Greif und Simon Ried erzielten zusammen vier der fünf Denklinger Tore gegen Neuried. © Holger Wieland

Die Lockerheit aus der Hinrunde fehlt etwas, doch Denklingen bleibt souverän: Gegen Neuried gelang dem Fußball-Bezirksligisten der nächste Erfolg.

Denklingen – Die Feuerwehrverordnung sieht vor, dass die Wehr acht Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort ist. Da heißt es, keine Zeit zu verlieren. Eine solche Zeitvorgabe wäre auch für den Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen in den Heimspielen auf dem neuen Platz ein Klacks. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge legte nach der Winterpause dreimal einen Blitzstart hin, mit dem sie den Gegner kalt erwischte. Das war auch am Samstag beim Vergleich mit dem TSV Neuried der Fall. Zwei schnelle Tore und ein starker Schlussspurt sicherten dem Tabellenzweiten trotz zwischenzeitlicher Schwächephase einen 5:2-Sieg, mit dem er den Druck auf den schärfsten Titelkonkurrenten, den SC Oberweikertshofen, aufrecht erhält.

„Unterm Strich verdient, aber vielleicht das eine oder andere Tor zu hoch“, resümierte Ansorge nach der Partie gegen Neuried. Mit dem Resultat war er zufrieden, mit dem Auftreten seiner Mannen dagegen nicht. „Spielerisch stottert es etwas. Die Lockerheit aus der Hinrunde ist nicht so da“, urteilte Ansorge. Nichts auszusetzen gab es dagegen an der Effektivität: „Wir machen aus fünf Chancen fünf Tore.“

Früher Treffer für den VfL Denklingen

Die Partie hatte für den VfL optimal begonnen. Mit einem feinen Chipball setzte Michael Stahl seinen Teamkollegen Lukas Greif (8.) in Szene, der abgeklärt zum 1:0 einschoss. Wenig später bediente der Torschütze den mitgelaufenen Armin Sporer (12.), der auf 2:0 erhöhte. Die Freude darüber währte aber nur kurz, da Alpay Uslu (20.) einen Freistoß vom Sechzehner durch viele Beine hindurch zum 2:1 in die VfL-Maschen setzte. Denklingens Keeper Manuel Seifert war dabei die Sicht verstellt.

Freien Blick auf den Schützen hatte er dann aber gleich im Anschluss, als der Unparteiische nach einem Zweikampf von Stefan Schilcher auf Elfmeter entschied. Seifert parierte den Strafstoß (22.) von TSV-Torjäger Max Schwahn. In der Folge tat sich Denklingen zunehmend schwer. Die spielstarken Neurieder gaben bis zur Pause den Ton an, ohne sich wirklich zwingende Aktionen zu erarbeiten.

Kurzes Tief der Denklinger, doch sie kommen zurück

Kurz nach dem Wechsel brachte Uslu (51.) das Leder nach einem abgewehrten Freistoß aus einer unübersichtlichen Situation heraus zum 2:2 im Kasten unter. Die Hausherren zeigten sich nur kurzzeitig beeindruckt. Nach einer Stunde übernahmen sie immer mehr das Kommando. Stahl steckte den Ball auf Simon Ried (70.) durch, der umspielte Gästekeeper Markus Bever und schob zum 3:2 ein. Wenig später schlug Schlitzohr Ried erneut zu. Aus 40 Metern überlupfte er den weit vor seinem Kasten postierten Bever zum 4:2 (78.). Damit war die Partie gelaufen. Der VfL drängte aber weiter, bis der eingewechselte Johannes Greif (86.) mit einem sehenswerten Schuss für den Schlussakkord sorgte. ROLAND HALMEL

Statistik

VfL Denklingen 5

TSV Neuried 2

Tore: 1:0 (7.) L. Greif, 2:0 (12.) Sporer, 2:1 (20.) Uslu, 2:2 (51.) Uslu, 3:2 (70.) S. Ried, 4:2 (78.) S. Ried, 5:2 (86.) Greif. Gelbe Karten: Denklingen 4, Neuried 3. Schiedsrichter: Roland Rexha. Zuschauer: 100.