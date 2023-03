„Simba“ trifft drei Mal: Denklingens Simon Ried gegen Hellas München erneut stark

Von: Oliver Rabuser

Glückwünsche für den Torschützen: Simon Ried (4.v.l., Nummer 10) inmitten seiner Mitspieler. © Rabuser

Seinem Spitznamen hat Simon Ried gegen Hellas München alle Ehre gemacht. Der Angreifer des VfL Denklingen führte sein Team zum Erfolg.

Denklingen – Dass der VfL Denklingen nichts, aber rein gar nichts mit der Abstiegsfrage in der Fußball-Bezirksliga zu tun haben würde, davon war Markus Ansorge trotz aller Widrigkeiten im Herbst stets ohne Einschränkungen überzeugt. Innerhalb einer Woche bestätigt die Mannschaft die mitnichten steile These ihres Trainers vollumfänglich. Nach dem 7:2 über Großhadern zum Auftakt gab es auch am Sonntag beim 3:0-Erfolg beim FC Hellas München keinerlei Zweifel am Sieger des Spiels.

Ein Gesichtspunkt erinnerte stark an die flüssige Vorsaison: Simon Ried trifft, und trifft, und trifft. Und zwar aus allen erdenkbaren Lagen. Als Strafraumstürmer, aber auch als Elfer- und Freistoßschütze. „Er ist unheimlich gut drauf“, hob Ansorge seinen Offensiv-Mann explizit hervor. Fraglos war Ried ob seiner Saisontreffer zwölf bis 14 der Spieler des Tages.

Taktischer Kniff des Trainers geglückt

Aber damit gab sich Ansorge nicht zufrieden. Einer seiner während der Wintervorbereitung vorgenommenen Kniffe musste jetzt an die Öffentlichkeit. „Simon lässt sich oft auf die Achter-Position fallen, ist dadurch mehr am Spiel beteiligt.“ Sprich: Lieber Einfädler und Tausendsassa statt Abhängiger von den Zuspielen der Nebenleute.

Rieds Spitzname in Denklingen ist „Simba“. So wie der König der Löwen in der Zeichentrickverfilmung von Walt Disney. Und das war der 29-Jährige auf dem Kunstrasen des einst schillernden „Wacker-Platzes“: Anführer, Vorangeher, Unterschiedsspieler. Nach einem Eckball traf der Rudelführer das erste Mal. Hellas-Keeper Marc Hofer hatte jede Menge Verkehr vor sich, Ried nur den Blick aufs Tor gerichtet. „Aus dem Gewühl heraus, aber erzwungen“, urteilte Ansorge über den Treffer.

Diskussionen um Strafstoß

Akkurat mit dem Halbzeitpfiff bekam der VfL dann einen völlig unstreitigen Strafstoß zugesprochen. Konstantinos Paschalidis rasierte Ludwig Kirchbichler nahe der Sechzehnerlinie die Hacken. Was es aus Sicht der Gastgeber zu reklamieren gab, erschloss sich da nicht wirklich. Generell machte Ansorge beim Gegner von Beginn an eine „hohe Emotionalität“ aus, die sich zum Ende hin in diversen Frustfouls und zwei Zehnminuten-Strafen kanalisierte. Ansorges Team blieb ruhig und war wie erwartet nicht der Feind des sehr guten Unparteiischen. Ried übrigens setzte den Elfer trocken in die aus seiner Sicht untere linke Torecke.

Hellas München mit nur einer Torchance

Hellas hatte während der gesamten Spielzeit gerade mal eine Tormöglichkeit. Da wurde frei vor Manuel Seifert quer gepasst und nicht abgeschlossen. Einzige Pikanterie. Da stand es noch 0:0. „Hinten waren wir sehr souverän gestanden“, lobte Ansorge seinen Abwehrverbund.

Gleich nach Wiederbeginn verpassten Kirchbichler, Ried und Dominik Karg die Vorentscheidung. Der Coach erkor wenigstens zwei Szenen zu „riesen Chancen auf das 3:0“. Das besorgte dann der „Simba“, wie es sich gehört, mit dem Königsmoment der Partie. Sein Freistoß aus 25 Metern Torentfernung und halblinker Position klatschte von der Unterkante der Querlatte über die Torlinie.

Statistik

FC Hellas München 0

VfL Denklingen 3

Tore: 0:1 (35.) S. Ried, 0:2 (45.+2) S. Ried (Elfmeter), 0:3 (80.) S. Ried. Gelbe Karten: München 5, Denklingen 3. Schiedsrichter: Lukas Rehekampff. Zuschauer: 80.