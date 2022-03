Gelassenheit beim VfL Denklingen nach Niederlage in Wolfratshausen: „Sind nach wie vor in der Pole Position“

Von: Oliver Rabuser

Der Unglücksrabe in Aktion: Tobias Ried (im blauen Trikot, rechts) unterlief ein Eigentor – es sollte der einzige Treffer dieser Partie bleiben. © Oliver Rabuser

Kein Beinbruch ist die dritte Niederlage der Saison für den VfL Denklingen. Ein Eigentor entschied die Partie in Wolfratshausen.

Denklingen – Es war tatsächlich erst die dritte Niederlage, die der VfL Denklingen in seinem 18. Spiel der Bezirksliga Süd hinnehmen musste. Unverdient war das 0:1 (0:1) beim BCF Wolfratshausen indes nicht. Zwar verhalf dem Verfolger ein Selbsttor von Tobias Ried zum entscheidenden Vorteil, doch glänzte der Aufsteiger trotz üppiger Restspielzeit von 80 Minuten und halbstündiger Überzahl nicht gerade durch Einfallsreichtum. Markus Ansorge kommentierte die Ereignisse in der Flößerstadt nüchtern: „Kein Beinbruch für uns, wir sind nach wie vor in der Pole Position.“

Wolfratshausen predigte für diese eine Partie sogar die Abkehr vom Mantra, alles spielerisch lösen zu wollen. „Das ist nicht der Fußball, den wir spielen wollen, aber wir wollten erfolgreich sein“, erläuterte Coach Mitch Rödl nach dem zweiten 1:0-Erfolg seines Teams in Folge. Der BCF baute zwei engmaschige Ketten in der eigenen Hälfte auf, die alles fernhalten und blockieren sollten, was von Denklinger Seite des Weges kam. „Die BCF-Taktik war reines Zerstören. Aber das ist legitim“, urteilte Ansorge.

Denklingen gelingen in Wolfratshausen „kaum Durchbrüche“

Und klappte mit wenigen Ausnahmen einwandfrei. Zumal früh in der Partie unverhoffte Unterstützung von Seiten der Gäste eintraf. Kayra Arikan brachte den Ball von der linken Seite fast von der Torauslinie scharf nach innen. VfL-Keeper Manuel Seifert tauchte ab, klatschte das Spielgerät aber dem in der Gegenbewegung befindlichen Tobias Ried auf den Schlappen – 0:1 (11.). Nahm die Heimelf zumindest bis zur Pause in Form von Konteransätzen noch aktiv an der Partie teil, verlief der zweite Akt nahezu ausnahmslos im Einbahnstraßen-Modus. Aber, und das wusste auch Ansorge: Denklingen hatte „kaum Durchbrüche“. Fraglich auch, ob die Ampelkarte für Tor-Vorbereiter Arikan (63.), ungeachtet der faktischen Fehlentscheidung – es war ein lupenreiner Pressschlag – ein Segen für den VfL war, Denn fortan verringerte der BCF den Abstand seiner Verteidigungslinien auf ein Minimum. Ein hoher prozentualer Ballbesitz allein half den Gästen da auch nicht weiter. „Wir haben den Druck erhöht, aber es ist wenig rausgekommen“, räumte Ansorge ein. Ein Distanzschuss von Ludwig Kirchbichler rauschte knapp links vorbei, zudem scheiterten Simon Ried und Armin Sporer an BCF-Keeper Adrian Neumeier. Nach einem Fauxpas von Seifert hätte Jona Lehr vorzeitig für die Entscheidung sorgen können.

Statistik

BCF Wolfratshausen 1

VfL Denklingen 0

Tore: 1:0 (11.) T. Ried (Eigentor). Gelbe Karten: Wolfratshausen 1, Denklingen 2. Gelb-rote Karte: Wolfratshausen: Arikan (64.). Schiedsrichter: Felix Zimmermann. Zuschauer: 150.