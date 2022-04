VfL Denklingen: Gegen den FC Kosova versucht es Coach Ansorge mit Plan B

Von: Christian Heinrich

Markus Ansorge, Trainer des VfL Denklingen in der Bezirksliga Süd. © Oliver Rabuser

Denklingens Coach Markus Ansorge hat nach den jüngsten Punktverlusten das Spiel seiner Elf modifiziert. Am Sonntag trifft das Team auf den FC Kosova München.

Denklingen – In der vergangenen Woche stellten die Kicker des VfL Denklingen ihrem Trainer die Systemfrage. „Haben wir einen Plan B?“ Markus Ansorge brauchte nicht lange, um die aufgescheuchten Seelen zu beruhigen. Dem Coach war nicht verborgen geblieben, dass sich die Konkurrenz in der Bezirksliga Süd mittlerweile auf seine Elf eingestellt hat.

In der Hinrunde war alles einfach. Die Konkurrenz kam nach Denklingen, um den Aufsteiger richtig einzuseifen – und lief damit in ihr Verderben. Denn Ansorge hatte das Umschaltspiel seiner Mannschaft perfektioniert. Ballgewinne in der eigenen Hälfte verschafften dem Neuling den entscheidenden Vorteil, dass der Gegner aufgerückt war und seine eigene Spielhälfte kaum bewachte. „Wir hatten immer viele Räume“, erinnert sich Ansorge an die glanzvollen Anfangstage.

Mittlerweile hat die Gegnerschaft dazugelernt. Lief beim Start in die Restsaison gegen Pöcking noch fast alles so wie früher, führte der BCF Wolfratshausen auf seinem engen Kunstrasen vor, wie dem VfL beizukommen ist. Der BCF verschanzte sich in seiner eigenen Hälfte und machte die Räume eng, Denklingen verlor drei Punkte und eine Woche später beim 4:4-Unentschieden gegen den TSV Großhadern zwei weitere Zähler, weil der Rivale aus der Münchner Vorstadt eine geeignete Waffe kreiert hatte, um dem Favoriten zu schaden. „Wir haben die Tore aus Standards bekommen“, analysierte Ansorge die Ursache für die vielen Gegentreffer. „Die haben da einen Bruchteil schneller reagiert als wir.“

Denklingen tritt am Sonntag beim FC Kosova München an

Mit dem Wissen um die eigene Verwundbarkeit hat der Trainer seine Mannschaft eingestellt auf die Herausforderung am Sonntag (14.30 Uhr) beim FC Kosova. Der Kunstrasen an der Kronwinkler Straße in München steht in dem zweifelhaften Ruf, der kleinste in ganz Oberbayern zu sein. Was sein Team dort genau erwartet, hat sich Ansorge von seinem Penzberger Trainerkollegen Martin Wagner erklären lassen, der vor zwei Wochen mit 2:4 gegen die Kosovaren unterlegen war. „Wir müssen die Situation dort annehmen“, hofft er, dass seine Kicker nicht auch die Fehler der Penzberger begehen, die erst nach dem 0:4-Rückstand begannen, sich ihrer Haut zu erwehren.

Der VfL-Coach erwartet „auf alle Fälle ein schweres Spiel“, was nicht allein am technisch versierten Gegner liegt, der seine Reihen über den Winter mächtig aufgeforstet hat. Seine Mannschaft muss sich nun auch mit der Rolle des Favoriten anfreunden, der gejagt wird. „Die wollen uns jetzt alle schlagen“, stellt er fest. Das war, wie gesagt, im vergangenen Sommer nicht anders, nur hatten da seine Kicker noch nichts zu verlieren und spielten unbeschwert drauf los. Inzwischen hat der Neuling Kapital gehortet und will dieses verteidigen. „Wir verkrampfen dabei vielleicht ein stückweit“, so Ansorge.

Er vermutet, dass die jüngsten Punktverluste auch mentale Gründe haben. Deshalb versucht er es gegen Kosova mit jenen Kickern von Anfang an, die momentan mehr im Angriffsmodus fahren, weil sie sich ihren Stammplatz im Team noch erobern wollen. Stephan Schilcher, Johannes Greif und Tobias Schelkle, deren Einwechslung gegen Großhadern dazu beigetragen hat, dass sich ein 1:4-Rückstand noch in ein 4:4 verwandelte, haben gute Aussichten, von Anfang an dabei zu sein. Denn einen Plan B hat Ansorge längst in der Tasche.