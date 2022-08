Im Mittelfeld wird die Spielerdecke dünn

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Schmerzhafter Ausfall: Dominik Karg (im blauen Trikot; das Foto zeigt ihn im Spiel gegen den TSV Neuried) kann aufgrund einer Bänderverletzung nicht für den VfL Denklingen auflaufen. © Oliver Rabuser

Der VfL Denklingen trifft am Samstag in der Bezirksliga auswärts auf den 1. FC Garmisch-Partenkirchen - muss dabei aber einige wichtige Spieler ersetzen.

Denklingen – Es ist ein klassisches Verfolgerduell. Wer es gewinnt, bleibt ganz oben mit dabei, während der Unterlegene erst einen neuen Anlauf starten muss. Noch weist der VfL Denklingen einen Zähler mehr auf als der am Samstag gastgebende Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Allerdings fehlt in der Auswärtsbilanz der erste Dreier. Und ganz optimal aufgestellt ist der VfL auch nicht.

„Wir haben die jüngste Bank, seit ich in Denklingen bin“, benennt Markus Ansorge die Folgen einer Handvoll eminent schmerzhaften Absenzen. Da schadet es nicht, die Favoritenrolle gleich mal vorsorglich gen Alpspitze zu schieben. „Von der Besetzung gehört der 1. FC zu den drei stärksten Teams der Bezirksliga“, stellt Ansorge klar. Gespeist wird die These des Trainers von der grundsätzlich hohen Qualität eines breiten Kaders, aber auch den „beiden Individualisten da vorne“.

Gemeint sind Torjäger Moritz Müller aus Oberhausen, dessen Torriecher inzwischen hinlänglich bekannt ist, und Jonas Poniewaz (22), der gleichermaßen vorbereitet und trifft. Wie zuletzt gegen Deisenhofen. Ansorge war Augenzeuge des 6:2-Erfolgs der Werdenfelser und sichtlich beeindruckt von deren Offensivpower. „Da müssen wir uns reinhängen, um diese Jungs zu stoppen“, betont der VfL-Coach. Zumal ausreichend an Augenmerk übrig bleiben muss, um „die Schwächen, die sie uns bieten, zu nutzen“.

Ansorge und seine Mannen freuen sich auf das „schönste Stadion im Oberland“, eingebettet von einem pittoresken Bergpanorama. Da kann man die Auswärtsschwäche, so sie denn eine ist, durchaus mal kurz vergessen. Der Trainer kann diesbezüglich keinen wirklichen Trend erkennen. „Wir können es auswärts auch“, stellt er klar; räumt aber auch ein, dass die Heimspiele oftmals Züge eines Volksfestcharakters haben, wodurch die Mannschaft zusätzlich angestachelt wird. „Daheim sind wir fixiert und eine Macht.“ Und eben diese Aussage impliziert, dass es sich auf fremden Plätzen – wenn auch unbewusst – anders verhält.

Einige Spieler der Garmisch-Partenkirchener kennt Ansorge aus seiner Tätigkeit am Stützpunkt. Allen voran die beiden Stammverteidiger Jakob Jörg aus Bad Bayersoien und Christoph Schmidt, Filius der FC-Legende Harti Schmidt. Genau auf diesen Positionen, also denen der Viererkette, sieht der Trainer seinen VfL gleichauf. Denn aus diesem Ressort stehen alle Stammkräfte zur Verfügung. Etwas anders verhält es sich im Mitteleld. Mit Armin Sporer (Rippen- und Lungenverletzung aus dem Hellas-Match) und Tobias Schelkle (Fersenprellung) fehlen zwei der etatmäßigen Kapitäne, mit Angreifer Dominik Karg (Bänderverletzung) der dritte Spielführer. Michael Stahl laboriert an einer Bauchmuskelzerrung, und bei Armin Schiessl wird kurzfristig über einen Einsatz entschieden.

Da lässt sich getrost von Schlägen ins Kontor sprechen. Prinzipiell bleibt´s zwar beim Fokus auf dem Umschaltspiel. Ein wenig aber muss Ansorge Taktik und Vorgehen an den Ressourcen ausrichten. „Wir müssen unsere Geschwindigkeit da einsetzen, wo wir sie brauchen.“