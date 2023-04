Ärger über vergebene Chancen, aber am Ende hilft Denklingen selbst ein Remis weiter

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Das gibt’s doch nicht: Ludwig Kirchbichler bedauert es, dass sein Schuss nach einem Zuspiel von Simon Ried nur am Pfosten des Berger Tores gelandet ist. © Holger Wieland

Der VfL Denklingen lieferte gegen den MTV Berg eine wahrlich ansehnliche Leistung ab. was fehlte, waren die Tore. Und dennoch hilft das Resultat dem Team weiter.

Denklingen – Der Ausflug musste sein. Während sich ein Großteil der Bevölkerung zum Osterbrunch einfand, wippte Markus Ansorge bereits auf dem Sattel seines Mountainbikes hin und her. Zielkoordinaten: Der Hohe Peißenberg. Höhenluft ist Ansorge als Trainer des VfL Denklingen in dieser Saison fremd. Doch eine Kompensation dergestalt war nicht die Intention.

Der 55-jährige Peitinger ist Sportfreak durch und durch, und einfacher zu einem klaren Kopf kommt man anderswo gewiss nicht. Allerdings gab’s auch gar nicht so viel zu verarbeiten. Seine Elf hat am Karsamstag vieles richtig gemacht, Vorgaben umgesetzt, den Gegner klar beherrscht, dabei ein Dutzend Einschussgelegenheiten geschaffen. Nur das Tor haben die VfL-Kicker in letzter Konsequenz nicht getroffen. Deswegen endete die Partie gegen den vom Abstieg bedrohten MTV Berg mit einem enttäuschenden 0:0.

VfL Denklingen liefert gutes Heimspiel ab

„Es war wirklich ein gutes Spiel von uns“, bilanziert Ansorge losgelöst vom Resultat. „Ja, wir haben zwei Punkte verloren, aber es war ein unheimlich engagiertes Spiel von uns.“ Nun gehört Ansorge zu jenem Couleur an Trainern, die stets Zettel und Stift mit sich führen, um bestimmte Spielsituationen umgehend festzuhalten, sie ja nicht zu vergessen, oder ihnen die Genauigkeit zu nehmen. Bisweilen erstreckt sich der Umfang auf wenige Anmerkungen; manchmal setzte Ansorge den Schreiber aber auch während der gesamten Partie in kurzen Intervallen ein. So wie an diesem Samstag. Vorwiegend waren Tormöglichkeiten der eigenen Elf aufnotiert. „Zwölf zu Null“, so lautete das Ergebnis. Aufgeteilt in „vier Muss- der Rest Kann-Chancen“. Eben passend zu den Spielanteilen, die Ansorge bei „gefühlt 80 Prozent“ zugunsten seiner Eleven ansetzte.

Ludwig Kirchbichler machte den Auftakt in Sachen „Der muss eigentlich rein“-Szenen: Nach Zuspiel von Simon Ried eröffnete sich der Alleingang. Der Schuss auf die lange Torecke war definitiv auch die beste Lösung, doch mandelte sich der Pfosten als Spielverderber auf. Bei Rieds Versuch streifte der Ball das Torgestänge leicht, nachdem der Stürmer zuvor zwei Berger Spieler mit Körpertäuschungen ausmanövriert hatte. Beim Knaller von Hannes Rambach zollte Ansorge Tormann Akos Bohl den verdienten Respekt. „Keine Ahnung, wie er den rausgeholt hat.“ Und dann machte sich Lukas Greif durch einen technischen Fehler noch das Solo auf Bohl zunichte.

Führt eine dieser Möglichkeiten zu einem Torerfolg, findet das Match einen klaren Sieger. So zumindest Ansorges Mutmaßung. Etwas leichter verdaulich war der verpasste Sieg dann beim Blick auf die übrigen Ergebnisse der Konkurrenten. „In Summe haben wir sogar einen Punkt gewonnen.“ Und spätestens ganz oben auf dem Hohen Peißenberg, lösten sich auch die allerletzten Rückstände von Unmut aus Ansorges Retrospektive.

Statistik:

VfL Denklingen 0

MTV Berg 0

Tore: keine. Gelbe Karten: Denklingen 2, Berg 3. Schiedsrichter: Niklas Großmann. Zuschauer: 150.