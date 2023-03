Der Trainer setzt beim VfL Denklingen ein Zeichen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Heiß auf den Punktspielstart: Die Denklinger (in blauen Trikots, hier Ludwig Kirchbichler, links, und Dominik Karg beim 2:2 im Vorbereitungsspiel gegen den SV Egg vergangene Woche) wollen an die guten Leistungen in der vergangenen Saison anknüpfen und die schlechte Vorrunde dieser Spielzeit vergessen lassen. © Oliver Rabuser

Markus Ansorge bleibt ein weiteres Jahr Trainer beim Bezirksligisten VfL Denklingen. Zum Start in die Frühjahrsrunde geht es zum TSV Großhadern.

Denklingen – Passend zur unsteten Witterung startet der VfL Denklingen mit viel Rückenwind in das zwölf Spieltage währende Unternehmen Klassenerhalt. Nach der Vorbereitung scheint klar, dass sich Leistungskurve und -vermögen wieder weit näher an die der Vorsaison als an die Vorrunde der aktuellen Spielzeit heranreichen. „Wenn wir bereit sind, dann sind wir es jetzt“, kündet Markus Ansorge im Brustton der Überzeugung nach einem stetig verbesserten Winteraufbau und vor dem Heimspiel gegen den TSV Großhadern an diesem Sonntag an (15 Uhr).

Wie ernst der Trainer es mit dieser Aussage meint, verdeutlicht die jüngst mit der Fußballabteilung getroffene Verlautbarung: Ansorge hat vorige Woche seinen Vertrag beim Bezirksligisten um ein Jahr verlängert, wird damit auch in der kommenden Spielzeit die sportlichen Geschicke beim VfL lenken. Doch ist der Verbleib beim Klub für den 55-Jährigen lediglich eine Randnotiz angesichts der prekären Situation. Magere drei Zähler beträgt der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz, den derzeit der TSV Neuried einnimmt. Eine Lage, in der markige Worte wenig helfen. Es braucht Taten auf dem Platz – und hierfür wiederum die richtigen Spieler mit der nötigen Mentalität.

Trainer Markus Ansorge hat sein Engagement beim VfL verlängert

Hierbei scheint Ansorge in den vergangenen Wochen fündig geworden zu sein. Was mit einer 0:5-Abfuhr zum Testspielstart beim SV Untermenzing begann, war für den Coach im Nachhinein ein „Schuss vor den Bug zur rechten Zeit“. Ansorge nahm Umstellungen vor, strukturierte die Statik des Teams neu. So blieb von der einstigen Viererkette nur noch Manuel Waibel übrig. Unter anderen Umständen wäre wohl auch Tobias Ried geblieben. Doch der muss sich nun doch einem Eingriff am Kreuzband unterziehen, nachdem die konservative Behandlung beim Innenverteidiger nicht die erhoffte Wirkung gezeigt hat. Doch sieht Ansorge die „Firewall“ der Mannschaft mit Tobi Schelkle sowie den Außenspielern Michael Stahl und Lukas Greif auch ohne Ried als „Top-Gerüst“.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region.)

In der Schaltzentrale davor spricht Ansorge gar von der „Qual der Wahl“. Damit ist die fehlende Konkurrenzsituation der zurückliegenden Spieltage offensichtlich kein Thema mehr, selbst ohne Neuzugänge. Speziell bei zwei Kickern hatte Ansorge ein intensives Monitoring betrieben, ohne jedoch Vollzug zu melden. Von seinem Zettel hat er sie aber noch nicht gestrichen: „Sie sind eine Option für nächste Saison“, umschreibt der VfL-Trainer das Resultat seines Scoutings.

Ungleich klarer soll es sich beim Ergebnis am Sonntag verhalten. „Dieses Spiel ist extrem wichtig für uns“, betont Ansorge. Klar, denn mit vollem Ertrag könnte man erheblich entspannter auf die kommenden Wochen blicken. Alternativen zu einem Sieg gibt es nicht. „Die Jungs haben Selbstvertrauen, eine breite Brust und sie brennen auf dieses Spiel“, so der Coach. Unterschätzen wird Ansorge den Tabellenletzten freilich nicht. „Sie haben individuell gute Leute und sie haben mehr Tore geschossen als wir.“ Natürlich wolle man die anfällige Defensive der Münchner (56 Gegentore) durch intensives Zutun zu Fehlern zwingen. Aber man müsse beispielsweise auch auf Khareem Zelmat, den routinierten Zielspieler (zehn Saisontreffer) des TSV, achtgeben. „Wir brauchen da eine gute Balance“, stellt Ansorge klar. Doch sei der VfL seiner Meinung nach die „physisch stärkere Mannschaft“, weswegen der Sieger nur Denklingen heißen könne. „Ich bin zuversichtlich, dass wir es auf den Platz bringen.“