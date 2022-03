Der VfL Denklingen und die besonderen Erinnerungen an den BCF

Von: Christian Heinrich

Denklingens Stürmer Dominik Karg (Mi.), hier beim 5:1-Sieg über den SC Pöcking zum Start der Frühjahrsrunde 2022. © Roland Halmel

Das 4:1 gegen Wolfratshausen war für den VfL Denklingen in der Hinrunde ein spezieller Sieg. Nun kommt es zum Rückspiel - und Coach Ansorge legt den Fokus auf einen speziellen Mannschaftsteil.

Denklingen – Markus Ansorge würde gerne in Erinnerungen schwelgen. In der Hinrunde erlebte der Trainer des VfL Denklingen mit seiner Mannschaft gegen den BCF Wolfratshausen eine Sternstunde. Der Aufsteiger kochte den ehemaligen Bayernligisten mit 4:1 ab. „Das ist leider schon wieder Vergangenheit“, räumt der Coach heute ein. Der Sieg hatte jedoch eine richtungsweisende Bedeutung, die bis in die Gegenwart reicht. Mit dem Erfolg über den BCF festigte sich beim Neuling das Bewusstsein, dass die Ziele auch für einen Außenseiter nicht groß genug sein können.

Wenn die beiden Kontrahenten an diesem Sonntag (16.30 Uhr) im Isar-Loisach-Stadion erneut aufeinandertreffen, schwingt das 4:1 aus dem vergangenen August noch nach. Der Verein für Leibesübungen ist der Tabellenführer der Bezirksliga Süd, Wolfratshausen der Dritte des Klassements. Denklingen hat vier Punkte mehr auf der Habenseite, obwohl es zwei Begegnungen weniger bestritten hat. Ein erneuter Sieg im Spitzenduell würde nicht nur das Selbstbewusstsein des Branchenprimus weiter steigern, er hätte sich dann auch einen seiner Verfolger entledigt. „Die haben gehörigen Respekt vor uns“, weiß Ansorge, dass sich das Momentum vor der Partie auf Seiten seiner Elf befindet.

Im Hinspiel siegte Denklingen gegen den BCF mit 4:1

Dafür muss der Übungsleiter gar nicht weit in die Vergangenheit zurückgehen. Zur Wiederaufnahme der Saison setzte der Tabellenerste gleich ein Zeichen und fegte den SC Pöcking-Possenhofen mit 5:1 vom Platz. „Ich schätze den Sieg als hochwertig ein“, spricht der Coach von einem sportlichen Ausrufezeichen. „Wir haben der Konkurrenz gezeigt: Denklingen ist noch da.“ Allerdings hat auch der BCF mit einem Sieg beim Derby in Berg aufhorchen lassen. „Dort zu spielen, ist nicht einfach“, weiß Ansorge aus eigener leidvoller Erfahrung. Bei der Mannschaft vom Ostufer des Starnberger Sees zu gewinnen, ist noch schwieriger. Wolfratshausen schaffte das bei seinem 1:0 dank eines Treffers von Kayra Arikan in der zweiten Hälfte.

Adrian Anisits ist angeschlagen und fehlt in Wolfratshausen. © FuPa

Die Aufmerksamkeit der Denklinger gilt nicht nur dem Torschützen. Wolfratshausen verfügt über ein exzellentes Ensemble von ehemaligen Bayernliga-Spielern. Das Augenmerk gilt vor allem Mustafa Kantar und Jona Lehr, die in dieser Saison schon jeweils sieben Treffer erzielt haben. „Es wird entscheidend sein, dass wir in der Defensive richtig stehen“, erwartet der Trainer, dass seine Abwehr wieder ihren Ruf als kompakteste Verteidigung der Liga bestätigt. Qualitäten in der Offensive besitzen die Denklinger sowieso. Ihre Spitzen heißen Simon Ried, der allein schon auf 20 Treffer kommt, und Dominik Karg (10). Für sie gilt dasselbe wie für Kantar und Lehr. Wenn sie ins Spiel kommen, erwarten den Gegner Probleme.

Ansorge kann fast auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. Nur die angeschlagenen Tobias Schelkle und Adrian Anisits fallen aus. Ansonsten stehen ihm 19 Kicker zur Verfügung, die das weiterführen wollen, was sie am vergangenen Wochenende begonnen haben: Der Liga das Gefühl geben, dass sie sich mit den Erfolgen aus der Vergangenheit längst noch nicht zufrieden geben.