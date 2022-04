„Die Leichtigkeit ist wieder zurück“ - Ried trifft vier Mal bei Denklinger Kantersieg

Von: Roland Halmel

Auch der sitzt: Denklingens Stürmer Simon Ried erzielt das 4:0. Es ist sein dritter Treffer in der Partie gegen Hertha München. © Halmel

Der VfL Denklingen überrollt die abstiegsbedrohte Hertha München regelrecht beim 7:2-Erfolg. VfL-Torjäger Simon Ried traf vier Mal, verpasste aber einen Hattrick.

Denklingen – Den Frust über die zuletzt wenig erfreulichen Auftritten schoss sich Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen im Heimspiel gegen den FC Hertha München von der Seele. Die Truppe von Trainer Markus Ansorge überrollte die abstiegsbedrohten Gäste mit einem 7:2-Sieg. „Das war eines der besten Spiele in der Saison, das ganze Team hat mir extrem gut gefallen“, sagte Ansorge. „Wir wollten ein Zeichen setzen, das ist uns geglückt, die Leichtigkeit ist wieder zurück.“ Eine Kampfansage, nachdem der VfL-Trainer den Aufstieg nach der Schwächephase zuletzt schon abgeschrieben hatte.

Die Denklinger zündeten gegen die Hertha wie in vielen erfolgreichen Spielen in dieser Saison gleich in den ersten Minuten den Turbo. Die ersten Schüsse gingen noch daneben, ehe Torjäger Simon Ried mit einem Doppelpack (6., 8.) auf 2:0 stellte. Erst bediente ihn Dominik Karg und wenig später bereitete Armin Sporer den zweiten Streich von Ried vor. Tor Nummer drei des Goalgetters fiel zehn Minuten später, nachdem ihn erneut Karg in Szene gesetzt hatte. Zum wohl schnellsten Hattrick der Bezirksliga reichte es jedoch nicht, da Karg (12.) dazwischen das 3:0 markiert hatte. Die Vorlage dazu lieferte Tausendsassa Ried. Mit dem 4:0 im Rücken nahm der VfL etwas den Fuß vom Gas.

Das sollte sich rächen. Nach einem langen Ball brachte Pascal Blaß (29.) die Gäste wieder etwas näher. Als Tobias Lurz (36.) nach einer Ecke den Abpraller zum 2:4 in den Winkel versenkte, zeigten die Hausherren die richtige Reaktion. Sie schalteten wieder in den Angriffsmodus. Innerhalb weniger Minuten verzeichnete der VfL vier hochkarätige Möglichkeiten. Die letzte vor der Pause verwertete wieder Simon Ried (44.).

Aus der Kabine kehrten die Gastgeber wieder im Turbomodus zurück. Dreimal hatte die Hertha noch Glück, dass die Visiereinstellung beim VfL nicht ganz passte. Ein Angriff über die linke Seite, bei der Ried geschickt das Spielgerät passieren ließ, sodass der hinter ihm postierte Karg zum 6:2 einnetzen konnte, machte schließlich das halbe Dutzend voll. Der eingewechselte Moritz Hemkendreis (76.) erhöhte noch auf 7:2. Kurz vor Schluss trafen die Gäste nur die Latte, sodass es bei neun Treffern in der unterhaltsamen Partie blieb.

Statistik:

VfL Denklingen 7

FC Hertha München 2

Tore: 1:0 (6.) S. Ried, 2:0 (8.) S. Ried, 3:0 (12.) Karg, 4:0 (18.) S. Ried, 4:1 (29.) Blaß, 4:2 (35.) Lurz, 5:2 (44.) S. Ried, 6:2 (57.) Karg, 7:2 (76.) Hemkendreis. Gelbe Karten: Denklingen 0, München 3. Schiedsrichter: Gian-Luca Frino. Zuschauer: 120.