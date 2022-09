Denklingen verliert deutlich, Trainer stellt die Vertrauensfrage

Von: Oliver Rabuser

Da willst du nicht mehr hinschauen: Teilweise entsetzt war Denklingens Trainer Markus Ansorge über den Auftritt seiner Mannschaft gegen Unterpfaffenhofen. Ansorge nach dem Spiel „sprachlos“ Angeschlagener Torjäger © Holger Wieland

Jetzt läuft‘s auch daheim nicht mehr: Der VfL Denklingen kam gegen Unterpfaffenhofen unter die Räder. Trainer Markus Ansorge lieferte eine Ansage mit Sprengkraft.

Denklingen – Jetzt ist auch der Heimnimbus Geschichte: Der VfL Denklingen kam vor eigenem Publikum gegen den SC Unterpfaffenhofen mit 1:5 (1:4) unter die Räder und hinterließ einen Trainer, der sichtlich baff war. Braut sich da etwa Unheilvolles zusammen beim VfL? Die Indizien zu dieser Annahme lieferten das Auftreten der Mannschaft und die Reaktion ihres Übungsleiters gleichermaßen.

„Eines der schlechtesten Spiele unter meiner Regie“, hielt Markus Ansorge eingangs seiner Analyse fest. Doch der Stachel sitzt viel tiefer. Offenbar ist nunmehr ein Punkt erreicht, in der Ansorge die Vertrauensfrage für gekommen erachtet. „Ich werde meine Mannschaft am Dienstag fragen, ob sie das so mit mir weitermachen möchte.“ Fürwahr, das ist eine Ansage mit Sprengkraft.

Ansorge gehört nicht jener Sorte Trainer an, die durch derlei Ankündigungen die Wende erzwingen oder von eigenen Verfehlungen ablenken wollen. Er sieht gute Gründe für ein Feedback aus der Mannschaft, und das nicht erst seit Samstag. Schon zuletzt gegen Garmisch-Partenkirchen und Großhadern konnte er sich mit dem Auftritt seiner Schützlinge über jeweils einen Spielabschnitt überhaupt nicht anfreunden. „Das ist nicht meine Mannschaft“, stellte er klar. Er erwarte Leidenschaft und Emotion, er muss in diesem Bereich aber Mängel hinnehmen. Die Heimniederlage gegen Unterpfaffenhofen war nunmehr das i-Tüpferl auf dem großen Ganzen. „Ich bin sprachlos nach Hause“, verriet der 55-Jährige.

Prekäre Verletztensituation lässt der Coach nicht gelten

Geschlafen hat er in der Nacht auf Sonntag wenig, hinterfragt indes vieles. Natürlich fehlen sieben vornehmlich wichtige Akteure. Aber daran möchte Ansorge das Dilemma nicht festmachen. Er betonte, dass Unterpfaffenhofen gut eingestellt gewesen sei und sich den Sieg absolut verdient habe. „Sie haben das gespielt, was wir spielen wollten“, bilanzierte der VfL-Coach. Bei seinen Mannen hingegen habe er ein „kollektives Versagen von Eins bis Elf“ beobachten müssen. Selbst Manuel Seifert, bei dem Zuverlässigkeit eigentlich der zweite Vorname ist, konnte Ansorge nicht ausnehmen. Seifert unterschätzte beim 0:1 (9.) auf nassem Rasen den aufspringenden Ball.

Gute Chancen beim Stand von 1:3

Eine Fehlpositionierung der Viererkette führte zum 0:2 (12.), beim dritten Gegentor ließ sich einer der Innenverteidiger zu leicht aus dem Spiel nehmen (27.). Zweimal keimte so etwas wie Hoffnung auf. Zuerst verkürzte Simon Ried nach geschickter Kopfballverlängerung von Andreas Schiessl zum 1:2 (23.). Und beim Stand von 1:3 tauchte eben jener Ried dreimal allein vor SCU-Keeper Nicolas Bader auf. „Da hätten wir verkürzen oder gar ausgleichen können“, bedauerte Ansorge Rieds Fehlversuche. Doch gerade die sind starkes Symptom für eines der Kernprobleme beim VfL. Ried traf vergangene Saison nach Belieben. Heuer schleppt er sich mit einer Oberschenkelblessur rum, die ihn immer wieder entscheidend bremst. Ansorge sieht seinen Kanonier bei „höchstens 80 Prozent“.

Die Tore von Ried und dem verletzten Dominik Karg gaben dem Team oftmals jene Leichtigkeit, die es monatelang an der Tabellenspitze hielt. Diese Momente fehlen jetzt. Die Mannschaft muss sich anderweitig behelfen, kommt damit aber nicht klar. Ansorge wird am Dienstag nicht nur die Beziehung zur Mannschaft hinterfragen, sondern eindringlich vor der Gefahr des Abrutschens in die Abstiegszone warnen. „Das kennt meine Mannschaft überhaupt nicht“, sieht der Coach einen weiteren Brandherd in Sichtweite. Und noch einmal entfuhr Ansorge ein Satz mit Spielraum für Interpretationen. „Wir haben vier Jahre lang einen Schritt nach vorn gemacht, heuer machen wir zum ersten Mal eher einen nach hinten.“ Ein solcher hätte seiner Hintermannschaft beim 1:5 durchaus gut getan. „Aber da war sie nicht auf dem Platz“, schloss Markus Ansorge eine für VfL-Verhältnisse denkwürdige Spielbetrachtung ab.

Statistik:

VfL Denklingen 1

SC Unterpfaffenhofen 5

Tore: 0:1 (9.) Wirsching, 0:2 (12.) Grasl, 1:2 (23.) S. Ried, 1:3 (27.) Wirsching, 1:4 (37.) Wirsching, 1:5 (62.) Grasl. Gelbe Karten: Denklingen 2, Unterpfaffenhofen 4. Gelb-rote Karte: Unterpfaffenhofen: Kapfer (90.). Schiedsrichter: Korbinian Badmann. Zuschauer: 150.