SV Kinsau: Kleiner Kader mit viel Erfahrung

Von: Roland Halmel

Er bringt viel Erfahrung mit: Robin Svoboda (vo.) ist eine der Stützen im Team des SV Kinsau. © Roland Halmel

Der SV Kinsau hofft, in der bis dato ausgeglichenen Kreisklasse 8 den Sprung unter die Top Drei schaffen zu können. Coach Resch setzt auf die erfahrenen Kräfte im Kader.

Kinsau – Seit 2016 spielt der SV Kinsau in der Kreisklasse. Nach den ersten beiden Spielzeiten, als es in Sachen „Klassenerhalt“ jeweils etwas eng wurde, etablierte sich der SVK im Mittelfeld. In dieser Region verortet Christopher Resch, der die Mannschaft seit inzwischen vier Spielzeiten trainiert, auch in dieser Saison.

„Wir wollen natürlich möglichst unter die ersten drei“, formuliert Resch das Ziel, das fast alle Trainer nach der Neustrukturierung im Kreis Zugspitze mit den kleineren Ligen und der Neuaufteilung im Frühjahr in Auf- und Abstiegsrunde ausgegeben haben. „Aber das wird in der ausgeglichenen Kreisklasse 8 sehr schwer“, sagt Resch.

Nur der TSV Peiting II setzte sich von der Konkurrenz mit drei Siegen etwas ab, ansonsten liegen alle anderen sieben Teams, die zwei bis fünf Punkte aufweisen, eng beisammen. „Jeder kann gegen jeden gewinnen“, sagt Resch, der mit seiner Truppe zuletzt gegen Peiting II mit 0:4 unter die Räder kam. „Da haben wir aber bis zum ersten Gegentor gut mitgehalten“, erklärte der Trainer, nachdem sein Team eine Stunde lang ein torloses 0:0 gehalten hatte.

Christopher Resch, Trainer des SV Kinsau in der Kreisklasse. © www.holger-wieland.de

Davor gab es eine 0:3-Pleite beim FC Issing. „Da fehlten uns mit Andreas Köppl und Andreas Itzenhäuser zwei ganz wichtige Spieler“, sagt Resch. Der Saisonstart war den Kinsauern mit einem 5:1-Heimerfolg gegen Aufsteiger Rott bestens geglückt.

Die Stärke der Kinsauer, die in der vergangenen Saison den achten Platz in der Kreisklasse 4 belegten, ist ihr eingespieltes Team mit vielen erfahrenen Kräften wie Robin Svoboda, der für den SV Raisting in der Bayernliga spielte. „Allerdings ist der Kader relativ klein“, hat Resch nur wenige personelle Alternativen. Im Sommer änderte sich beim SVK relativ wenig. Marius Klein, der vier Spielzeiten für die Kinsauer stürmte, kehrte zu seinem Stammverein, dem TSV Schongau, zurück. Von dort wechselte Simon Schwarz zur Resch-Truppe. Zudem gab es Verstärkung aus dem eigenen Nachwuchs durch Nick Rohe und Elias Dittel.

An diesem Samstag (15 Uhr) steht für den SV Kinsau nun das Heimspiel gegen den SV Fuchstal auf dem Programm. Das bis dato letzte Duell mit dem SVF im Mai ging mit 1:6 verloren – die Gastgeber haben also Wiedergutmachungsbedarf. Der Coach setzt die Erwartungen nicht zu hoch an: „Wir dürfen das Spiel jedenfalls nicht verlieren“, könnte er auch mit einem Remis durchaus leben.