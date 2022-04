Erst 0:3-Rückstand, dann 4:3-Sieg: Die verrückte Partie zwischen Peitings Reserve und Hohenfurch

Von: Roland Halmel

Teilen

Auf dem Weg, das Spiel zu drehen: Peitings Martin Schauer (r.) startet einen Sololauf, der mit dem 1:3 endet. Hohenfurch kann den TSV danach nicht mehr stoppen. © Roland Halmel

Eine spannende Partie lieferte sich die zweite Mannschaft des TSV Peiting mit dem SV Hohenfurch. Erst sah es nach einer klaren Sache aus, doch dann drehte ein Team auf.

Peiting/Hohenfurch – Drei Tore Vorsprung zu haben beruhigt, keine Frage. Doch eine solche Führung ist im Fußball kein Ruhekissen und schon gar keine Siegesgarantie. Diese Erfahrung machte der SV Hohenfurch beim TSV Peiting 2. In der 68. Minute lag die Truppe von Trainer Michael Eiband dank der freundlichen Unterstützung der Hausherren mit 3:0 in Front. Dann fiel der erste Gegentreffer – und der SV verlor komplett den Faden. Am Ende ging Hohenfurch als Verlierer vom Platz – Peiting gewann die Kreisklassen-Partie mit 4:3.

„Das ist schon ärgerlich. Scheinbar haben wir uns zu früh gefreut und dann gerieten wir in eine Spirale, die nicht mehr zu stoppen war“, schilderte Eiband nach der Pleite. „Unser Ziel waren drei Punkte, um vorne dran zu bleiben.“

TSV Peiting 2 anfangs mit einigen Fehlern

Auch auf Peitinger Seite gab’s von der Partie nicht nur Gutes zu berichten. „Vorne agierten wir unglücklich und hinten leisteten wir uns dicke Fehler“, fasste Thomas Fischer den lange Zeit unerfreulichen Auftritt der TSV-Reserve zusammen. Mit seinen Einwechslungen bewies er das richtige Händchen, da beide Joker in der Schlussphase trafen. „Das lag aber auch daran, dass wir auf zwei Stürmer umgestellt hatten“, sagte Fischer, der die gute Moral seiner Mannen lobte.

Die Peitinger starteten druckvoll in die Partie. Max Multerers (2.) Flachschuss und der Kopfball von Martin Schauer (5.) brachten aber nichts ein. Stattdessen nutzte Stefan Herz eine Nachlässigkeit der TSV-Abwehr, um aus zehn Metern ins kurze Eck zum 1:0 (22.) zu vollenden. Gleich im Anschluss kam es für die Gastgeber noch dicker. Ein als Flanke gedachter Freistoß von der Seitenlinie von Sebastian Böhm unterlief TSV-Schlussmann Sebastian Bertl – und prompt stand es 2:0 (29.). Die Peitinger bemühten sich, viel bekamen die Zuschauer bis zur Halbzeit aber nicht geboten. Zwischendurch sorgten auch die Gäste für etwas Gefahr, richtig zwingend waren die SVH-Aktionen aber nicht.

Vier Tore in nur zwölf Minuten: Peiting dreht Partie gegen Hohenfurch

Unmittelbar nach dem Wechsel leisteten sich die Hausherren einen weiteren Lapsus. Kapitän Martin Pakleppa vertändelte in der eigenen Hälfte ohne Not den Ball. Leonhard Grimm (55.) bedankte sich dafür mit dem Treffer zum 3:0. Korbinian Kechele (64.), der nach der Pause kam, gab im Anschluss das erste Lebenszeichen des TSV in der zweiten Hälfte ab – vergab seine Chance aber. Gleich danach brachte Schauer (68.) die Hausherren nach einem Solo inklusive sehenswertem Lupfer über SVH-Keeper Simon Heubucher auf 1:3 heran. Der Treffer setzte bei den Peitingern Kräfte frei. Eine Flanke von Kechele konnte Heubucher nicht festhalten, sodass Tobias Kuhn (70.) erfolgreich zum 2:3 abstaubte. Andreas Knauer (74.) ließ die Ausgleichsmöglichkeit noch aus. Dafür durfte nach einer Ecke der eingewechselte Benedikt Multerer (76) seinen Kopfball, der zum 3:3 einschlug, bejubeln. Erneut eine Ecke nutzte Kechele (80.) schließlich im Nachsetzen zur 4:3-Führung der TSV-Reserve. Die Hohenfurcher warfen in den letzten Minuten noch alles nach vorne. Wirklich brenzlig wurde es für die Peitinger aber nicht mehr.

Statistik

TSV Peiting II 4

SV Hohenfurch 3

Tore: 0:1 (22.) Herz, 0:2 (29.) Böhm, 0:3 (55.) Grimm, 1:3 (68.) Schauer, 2:3 (70.) Kuhn, 3:3 (76.) B. Multerer, 4:3 (80.) Kechele. Gelbe Karten: Peiting 2, Hohenfurch 3. Schiedsrichter: Simon Krystkowiak. Zuschauer: 125.