Altenstadts lang ersehnte Ankunft in der Kreisliga-Komfortzone

Von: Christian Heinrich

Christoph Schmitt, Spielertrainer beim Kreisligisten TSV Altenstadt. © Roland Halmel

Mit einem 4:0-Erfolg gegen Moorenweis konnte Kreisligist TSV Altenstadt die Abstiegssorgen abschütteln. Stattdessen geht der Blick nun vorsichtig nach oben.

Altenstadt – Der Blick auf die Tabelle vermittelte Christoph Schmitt ein behagliches Gefühl von Sicherheit. „Ich hoffe, dass es reicht“, sagt der Trainer des TSV Altenstadt. Mit den drei Punkten aus dem 4:0-Erfolg über den TSV Moorenweis möchte seine Mannschaft das Thema „Abstieg“ möglichst zu den Akten legen. Vier Spieltage vor dem Saisonende in der Fußball-Kreisliga 2 sollten 33 Punkte auch tatsächlich genügen, um die FT Jahn Landsberg auf Distanz zu halten. Die hat bist jetzt zehn Zähler weniger erstritten und besetzt den ersten Relegationsrang.

Natürlich verlockt die entspannte Tabellensituation den Altenstadter Trainer dazu, auch einmal in die entgegengesetzte Richtung zu schielen. Der vierte Platz liegt noch im Bereich des Möglichen, was für den Coach keinen schlechten Ausstand bedeuten würde, wenn er nach dieser Saison den Verein verlässt. Doch Schmitt ist Realist genug, jetzt nicht das Träumen anzufangen. „Ich will keine hohen Ziele ausgeben“, erteilt er eventuellen Hoffnungen eine klare Absage. Zumal er weiß, dass ihm in den nächsten Wochen einige seiner Fußballer fehlen werden.

TSV Altenstadt motiviert und stark aufgestellt

Gegen Moorenweis hatte Schmitt eine Mannschaft zusammen, die nicht nur stark aufgestellt, sondern auch hervorragend motiviert war, den letzten und entscheidenden Schritt im Kampf um den Klassenerhalt zu gehen. „Wir sind mit einer guten Einstellung ins Spiel gegangen“, lobte Schmitt das Betragen seiner Kicker. Weil alle wollten, fiel Mitte der erste Hälfte bereits das 1:0 durch Tobias Graun. Der Tabellenletzte hatte sich noch nicht von diesem Schreck erholt, da sattelte Kadircan Yapici nach einer halben Stunde noch das 2:0 drauf.

Moorenweis war jedoch nicht bereit, sich ohne Gegenwehr aufzugeben. Nach dem Seitenwechsel hatten die Platzherren einige kritische Situation zu überstehen, die sie dank ihres Torgestänges und der überragenden Paraden von Keeper Alexander Traxel auch meisterten. Der designierte Absteiger erkannte bald, dass es hoffnungslos war, die Altenstadter ins Wanken zu bringen. Die machten eine Viertelstunde vor dem Abpfiff durch einen Doppelschlag von Kadircan Yapici und Simon Schmitt endgültig den Deckel drauf. Einige Chancen ließen die Altenstadter sogar noch liegen, gab Schmitt zu: „Wir hätten das Ergebnis noch höher gestalten können.“