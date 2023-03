Der Joker sticht: Eingewechselter Andreas Neumeier schießt TSV Peiting zum Sieg

Von: Roland Halmel

Souverän klärt hier Peitings Lukas Wolf. Die TSV-Abwehr stand gegen Aich sicher, Torwart Julian Floritz bekam nur wenig zu tun. © Halmel

Auf seine Abwehr konnte sich Fußball-Kreisligist TSV Peiting gegen den FC Aich verlassen. Ebenso wie auf seine Einwechselspieler.

Peiting – Überaus zäh gestaltete sich der erste Punktspiel-Auftritt des TSV Peiting im neuen Jahr. Beim Heimspiel gegen den FC Aich wurde die Geduld der Zuschauer angesichts kaum vorhandener Torchancen ordentlich auf die Probe gestellt. Dank eines späten Treffers durften sich die Peitinger aber über einen 2:1-Sieg freuen, mit dem sie sich wichtige Punkte in der Aufstiegsgruppe B der Fußball-Kreisliga sicherten.

Peitings Abwehr steht sicher

„Die erste Hälfte war nichts“, gestand TSV-Coach Fabian Melzer. Die Anlaufschwierigkeiten nach der Winterpause in Verbindung mit einer gewissen Nervosität und Problemen mit dem böigen Wind sorgten dafür, dass der TSV überhaupt nicht ins Spiel kam. „Die Abwehr stand aber gut und das über 90 Minuten“, lobte Melzer seine Defensive, die die eigentlich torgefährlichen Aicher überhaupt nicht zur Entfaltung kommen ließen. „Durch den späten Treffer war der Sieg vielleicht etwas glücklich, aber letztlich nicht unverdient“, bilanzierte Melzer, der seine Startelf gegenüber dem letzten Spiel im vergangenen Jahr, der bitteren 1:2-Derbypleite gegen Altenstadt, auf drei Positionen umgestellt hatte.

Ein Eishockey-Spieler als Linienrichter

Die auffälligste Neuerung war dabei, dass Michael Boos, der zuvor vor allem auf der Außenbahn stürmte, als Mittelstürmer agierte. Sein Kopfball (12.) nach einer Freistoßflanke war dann auch im ersten Durchgang die einzig halbwegs gefährliche Torannäherung der Peitinger.

Mehr Aufmerksamkeit als das ohne Höhepunkte dahinplätschernde Spiel erregte da fast schon der viertelstündige Auftritt von Quirin Spieß als Linienrichter. Der ECP-Stürmer stattete mit zahlreichen Mitspielern den kickenden Vereinskollegen nach der Saisonabschlussfeier des Eishockey-Oberligisten einen Besuch ab, um sich dann auch noch gut gelaunt an der Seitenlinie zu betätigen.

Aich erzielt in Überzahl den Ausgleich

Auf dem Platz gab es nennenswerte Aktionen erst nach dem Wechsel. Boos (52.) verpasste aus abseitsverdächtiger Position den Führungstreffer, der ihm wenig später noch glücken sollte. Nach einem platzierten Steckpass von Nicola Haser kam Boos ungehindert zum Abschluss, sein Flachschuss schlug zum 1:0 (63.) ein. Gleich im Anschluss vergab Maxi Neufing (64.) eine gute Gelegenheit. Der Schwung der Peitinger war dann aber dahin, als sich Michael Horner eine Zeitstrafe (77.) einhandelte. In Überzahl drängten die Aicher auf den Ausgleich. Nach einer Ecke gelang Moritz Reichlmaier (81.) mit einem abgefälschten Schuss, der von der Latte ins Tor ging, das 1:1. Wieder komplett, versuchten die Hausherren in der Schlussphase mit zwei frischen Kräften noch den Dreier zu erzwingen. Beide Joker stachen dann auch. Die zweite Ecke vom eingewechselten Christoph Enzmann beförderte der ebenfalls neu herein gekommene Andreas Neumeier (90.) aus kurzer Distanz zum 2:1 über die Linie. Der wenig beschäftigte TSV-Keeper Julian Floritz verhinderte in der sehr langen Nachspielzeit noch den möglichen Ausgleich.

Statistik

TSV Peiting 2

FC Aich 1

Tore: 1:0 (63.) Boos, 1:1 (81.) Reichlmaier, 2:1 (90.) Neumeier. Gelbe Karten: Peiting 1, Aich 2. Schiedsrichter: Matthias Dolderer. Zuschauer: 130.