„Das Ergebnis ist brutal bitter“: Aufstiegsplätze geraten für TSV Peiting außer Sicht

Von: Roland Halmel

Irgendwie ratlos: Die Peitinger (hier Elias Heiß, rechts, und Lukas Wolf im Gespräch mit Trainer Fabian Melzer, rechts) fanden gegen Geiselbullach kein Mittel, um zu einem Torerfolg zu kommen. © Roland Halmel

Fußball-Kreisligist TSV Peiting zeigte gegen Geiselbullach einen couragierten Auftritt. Doch die Belohnung blieb aus.

Peiting – Bereits nach vier Spieltagen der Kreisliga-Meisterrunde sind die Aufstiegschancen des TSV Peiting deutlich geschrumpft. Nach zwei Unentschieden in der Fremde mussten sich die Mannen von Coach Fabian Melzer im Heimspiel gegen den TSV Geiselbullach unglücklich mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Durch die Niederlage gegen den direkten Konkurrenten haben die Peitinger jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei, den der Gast aus dem Olchinger Stadtteil mit diesem Auswärtserfolg verteidigte.

„Das Ergebnis ist brutal bitter“, bekannte Melzer nach der vermeidbaren Heimniederlage, die an zwei Faktoren festzumachen war: der nach wie vor fehlenden Durchschlagskraft der Peitinger Offensive und der hohen Effektivität der Gäste, die aus wenigen Chancen viel machten. „Ich kann der Mannschaft eigentlich nichts vorwerfen, außer, dass sie kein Tor macht“, urteilte Melzer nach dem aus seiner Sicht überaus couragierten Auftritt seiner Mannschaft. Die Startelf hatte er gegenüber dem Landkreisderby zuletzt gegen Wildsteig/Rottenbuch ordentlich umgebaut. Daniel Slowiok und Alex Karbach verteidigten von Beginn an auf der Außenbahn. Dafür rückte Florian Wörle in den Angriff, der mit drei Stürmern sehr offensiv ausgerichtet war.

Peiting muss frühen Rückstand verdauen

Die neu formierte Mannschaft brauchte aber etwas Zeit, um ins Rollen zu kommen. Die körperlich sehr robusten Gäste bestimmten daher in den ersten Minuten das Geschehen. Martin Held köpfte nach einer Ecke vorbei (4.) und auch sein Schuss aus 17 Metern ging neben das Gehäuse (12.). Zwischen diesen beiden Aktionen setzte sich der sehr aktive Wörle auf der rechten Seite gut durch. Sein Querpass vor den Kasten fand aber keinen Abnehmer (5.). Selbst abschließen wäre in diesem Fall wohl besser gewesen. Im Anschluss taten sich die Hausherren sehr schwer, das kompakte Mittelfeld der Geiselbullacher zu überwinden. Die Ballverluste häuften sich. Einer davon führte zu einem Freistoß, den die Peitinger abwehrten. Der zweite Ball landete jedoch bei Felix Thurner, der mit einem verdeckten, aber platzierten Schuss aus 17 Metern den Führungstreffer für die Gäste erzielte (21.). Erst nach einer guten halben Stunde hatten sich die Peitinger von diesem Rückschlag erholt. Ein feiner Chipball von Nicola Haser landete bei Wörle, der freistehend aber über den Kasten schoss (35.). Unmittelbar vor der Pause traf Matthias Lotter das Außennetz (45.).

Peiting drängt auf den Ausgleich

Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte meldeten sich die Geiselbullacher mit einer Chance von Lukas Bründl zu Wort (48.). Danach war von der Gästeoffensive aber nichts mehr zu sehen. Die Peitinger drängten vehement auf den Ausgleich. Sie kombinierten sich auch immer wieder bis in die Gefahrenzone, wo aber regelmäßig Schüsse und Flanken geblockt wurden. Richtig brenzlig wurde es nur selten. Lotter scheiterte mit einem Freistoß an Gästekeeper Stefan Held (75.). Danach lief den unermüdlich anrennenden Hausherren die Zeit davon. Auch durch die Einwechslung frischer Kräfte in den letzten Minuten konnten die Peitinger das Ruder nicht mehr herumreißen.

Statistik

TSV Peiting 0

TSV Geiselbullach 1

Tor: 0:1 (21.) Thurner. Gelbe Karten: Peiting 3, Geiselbullach 3. Schiedsrichter: Paul Thiel. Zuschauer: 100.