Der Wahnsinn nimmt kein Ende: Bernbeuren verliert wieder - und glaubt weiter an den Klassenerhalt

Von: Christian Heinrich

Michael Boos (rechts) glaubt weiter an seinen TSV Bernbeuren. © www.holger-wieland.de

Sie müssen geduldig bleiben, die Kreisliga-Fußballer des TSV Bernbeuren. Denn der erste Sieg in diesem Jahr lässt weiter auf sich warten.

Bernbeuren – Als die Partie in Aich absolviert war, wunderte sich Michael Boos schon sehr, welche skurrilen Episoden der Fußball hin und wieder schreibt. „Es ist Wahnsinn, wie oft man verlieren kann“, sinnierte der Trainer des TSV Bernbeuren. „Aber es ist immer noch nicht vorbei.“ Trotz der 1:3-Pleite beim Fußballclub, der sich mit diesem Sieg endgültig rettete, können die Bernbeurener nach wie vor aus eigener Kraft den direkten Klassenerhalt schaffen.

Denn auch der SV Mammendorf bewegt sich nicht von der Stelle und bleibt genauso wie der TSV auf seinen 25 Punkten sitzen. Gewinnen sollte Bernbeuren, Drittletzter der Kreisliga 2, in den kommenden Partien in Peiting und in Moorenweis aber dann doch mal, um Schlimmeres zu vermeiden.

TSV Bernbeuren gibt die Hoffnung nicht auf

Allerdings zeigte der Auftritt in Aich, dass dem Abstiegskandidaten momentan die Substanz fehlt, um ein Spiel für sich zu entscheiden. In der ersten Hälfte sah man nichts vom Fußballclub, dafür zwei, drei passable Chancen des TSV, die zu nichts führten. „Wir schaffen es nicht, dass wir mal das 1:0 machen“, klagte Boos.

Das erste Tor erzielten nach Wiederanpfiff die Gastgeber durch Dominik Zimmermann. Es folgten bald ein zweites und drittes. „Wir haben uns durch individuelle Fehler in Bedrängnis gebracht“, stellte Boos fest. Allerdings weiß er, dass vielen seiner jungen Kicker noch die Erfahrung fehlt. Immerhin gab es eine Aktion, die Hoffnung machte für die kommenden Begegnungen. Als sich Boos auf der rechten Seite durchtankte, drückte Adrian Natzeder seine Flanke zum 1:3 über die Linie. Bernbeuren hört nicht auf, an den ersten Sieg nach der Winterpause zu glauben. Vielleicht gelingt er ja in Peiting.