Die Luft wird langsamer dünner: Peiting verschenkt zwei wichtige Punkte

Von: Roland Halmel

Völlig unzufrieden mit dem Auftritt gegen Fürstenfeldbruck: Fabian Melzer. © Andreas Mayr

Ziemlich angefressen war Fabian Melzer nach der Partie seines TSV Peiting in Fürstenfeldbruck. Das Ergebnis macht den Saisonausklang spannender als gewünscht.

Peiting – Fabian Melzer war bedient. „Der Punkt bringt nicht viel“, sagte der Peitinger Trainer nach dem 1:1-Unentschieden in Fürstenfeldbruck verärgert. Der Coach hätte gerne einen Dreier mit aus der Kreisstadt genommen, um die beiden letzten Begegnungen der Fußball-Kreisliga-Saison in aller Ruhe angehen zu können. Nach dem Remis und dem gleichzeitigen Uttinger Sieg in Altenstadt ist aber auf einmal richtig Druck im Kessel. „Wir haben eine sehr große Chance vertan“, moserte der Übungsleiter. Statt mit vier geht seine Mannschaft nur noch mit zwei Punkten Vorsprung in das Saisonfinale.

„Wir haben alles noch in der eigenen Hand“, betonte Uwe Enzmann. Um den zweiten Platz und damit die Relegation unter Dach und Fach zu bringen, erwartet sich der Abteilungsleiter in den beiden finalen Heimspielen gegen Bernbeuren und Penzing zwei Siege. „Wenn wir unseren Fußball spielen, mache ich mir keine Sorgen“, ist Enzmann optimistisch.

Peiting lässt Foulelfmeter ungenutzt

Nur gelang es den Peitingern schon in Fürstenfeldbruck nicht, ihr Spiel durchzubringen. Das lag auch daran, dass Benedikt Multerer nach zehn Minuten einen von Nicola Haser herausgeholten Foulelfmeter in die Pampa drosch. Es war die entscheidende Szene des Spiels. „So können sich die weiter hinten reinstellen“, grantelte Melzer, dass seine Mannschaft die beste Chance vergeigte, das Spiel in ihre Richtung zu zwingen.

Das gelang dann den Bruckern mit einem wunderbaren Freistoß von Iulian Stancu, den er über die Peitinger Mauer in den Winkel zirkelte. „Das war ihre einzige Chance“, sagte Melzer. „Die haben sie genutzt.“ Seine Fußballer sollten sich fortan noch schwerer tun, sich brauchbare Möglichkeiten zu erwirtschaften. Der Trainer schätzte, dass sein Team auf „80, 90 Prozent Ballbesitz“ gekommen sei – Gefahrenmomente resultierten daraus kaum. „Zu wenig Effizienz“, monierte der Coach daher.

So durfte sich seine Elf glücklich schätzen, dass Andreas Stadler nach einer Hereingabe des eingewechselten Florian Wöhrle wenigstens in der zweiten Hälfte noch den Ausgleich markierte. An der gedrückten Stimmung änderte der Treffer nichts. „Das waren zwei verschenkte Punkte“, resümierte der Coach.