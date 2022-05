„Man darf verlieren, aber nicht in dieser Höhe“: 0:7-Klatsche für TSV Altenstadt

Von: Christian Heinrich

Teilen

Eine Standpauke gab’s für die Altenstadter Fußballer von Spielertrainer Christoph Schmitt (stehend, Nummer 14). © Holger Wieland

Zugegeben: Der TSV Altenstadt lief gegen Utting nicht gerade in Bestbesetzung auf. Das 0:7 ärgerte den Trainer trotzdem.

Altenstadt – Christoph Schmitt war konsterniert. Die 0:7-Klatsche gegen den TSV Utting war für den Trainer des TSV Altenstadt vollkommen inakzeptabel. „Man darf verlieren, aber nicht in dieser Höhe“, stellte er klar.

Entschuldigungen für das Debakel hätte es genug gegeben. Weil Altenstadt den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga 2 schon gesichert hat, steckte es alle verfügbaren Kräfte in die Reserve, die in der A-Klasse noch vom Abstieg bedroht ist. Die Konsequenz war, dass der Coach zwei Kicker einsetzen musste, die angeschlagen waren, und nur einen einzigen Akteur zum Wechseln hatte.

Ein Hattrick binnen sieben Minuten

Unter diesen Voraussetzungen war nicht viel zu erwarten, zumal die Uttinger bereits nach einer Viertelstunde durch Manuel Eichberg in Front gingen. Als der Stürmer fünf Minuten vor der Pause seinen zweiten von insgesamt fünf Treffern nachlegte, hatten die Gastgeber bereits einige brenzlige Situationen überstanden. „Utting hatte einige sehr gute Chancen, um höher als 2:0 zu führen“, räumte Schmitt ein. Die fehlenden Tore waren jedoch nur aufgeschoben und nicht aufgehoben.

Als Jonathan Krukow nach 56 Minuten auf 3:0 für den Tabellendritten erhöhte, brach eine Phase an, die Schmitt so schnell nicht vergessen wird. Sieben Minuten genügten Eichberg, um mit einem Hattrick das halbe Dutzend voll zu machen. „Das geht nicht, wir haben erfahrene Spieler“, sagte der Übungsleiter fassungslos. Als Krukow den siebten Treffer nachlegte, war die Demütigung für den TSV perfekt.