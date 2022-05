Peitinger Spielfreude: Der Verfolger untermauert seine Ambitionen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Unsanft gestoppt wird hier Peitings Andreas Neumeier von James Phebey. Während der Eichenauer danach mit Gelb-Rot vom Platz musste, erzielte der TSV-Spieler eine halbe Stunde später das 6:1. © Oliver Rabuser

Von einem frühen Rückstand haben sich die Fußballer des TSV Peiting nicht beirren lassen. Der Kreisligist gewann 6:1 gegen Eichenau.

Peiting – Die Form ist zurück, die Hausaufgaben sind erledigt. Die Fußballer des TSV Peiting reagierten auf den frühen Rückstand zunächst mit Kopfballhoheit, später mit Spielfreude. Am Ende stand gegen den FC Eichenau ein deutlicher 6:1-Erfolg zu Buche, der den Status der Pfaffenwinkler als ersten Verfolger von Kreisliga-Spitzenreiter Günzlhofen zementiert.

Für die in Summe harmlosen Gäste galt die flapsige Zocker-Metapher „Wer 1:0 führt, der stets verliert“. Eichenaus Führungstreffer durch Marco Bayer spitzte die Gastgeber eher noch an, als ins mentale Kontor zu schlagen. Ein hoher Ball über die noch unsortierte Abwehrkette führte zum Auge-um-Auge-Duell Bayers mit TSV-Keeper Julian Floritz, das der Angreifer für sich entscheiden konnte.

Peitings Coach Fabian Melzer erlebte danach ein Aufbäumen seiner Elf, sah „keine Verunsicherung nach dem Rückstand“. Niki Haser war es vorbehalten, die Richtung alsbald aufzuzeigen. Haser köpfte zunächst eine Freistoßflanke von der rechten Seite am kurzen Pfosten ein, ehe er bei einer weitgezogenen Hereingabe von der gegenüberliegenden Seite und perfekter Kopfballablage neuerlich zur Stelle war: So stand es 2:1 für Peiting, als gerade eine Viertelstunde gespielt war. „Danach lief es gut für uns“, bilanzierte Melzer. Zumal Haser beinahe eine Dublette seines ersten Torerfolgs gelungen wäre.

In Überzahl dreht Peiting nochmal auf.

Ein Aspekt, der Melzer weniger passte, war der suboptimale Umgang mit der offenkundigen Überlegenheit. Er monierte ein „zu fahriges“ Spiel mit „wenigen klaren Bällen“. Bis der bereits verwarnte James Phebey in der zweiten Halbzeit Andreas Neumeier unmittelbar an der Strafraumgrenze in den Rücken sprang. Die Ampelkarte ging in Ordnung, da Neumeier alleine aufs Tor hätte zulaufen können. „Das hat uns in die Karten gespielt“, befand Melzer. Entschieden war die Begegnung nach Tobias Hindelangs Treffer zum 3:1. Hindelang wollte nach öffnendem Pass zur Mitte geben, bekam dann von einem Verteidiger den Ball noch einmal auf den Fuß serviert – und nutzte die Gelegenheit. Hasers Ball in die Tiefe ermöglichte dann Benedikt Multerer Augenblicke vor dessen Auswechslung den vierten Torerfolg.

Peiting hatte jetzt Spaß am Spiel. Selbst nach einer Reihe von Spielerwechseln war keinerlei Qualitätsminderung auszumachen. So durfte der frisch eingetauschte Matthias Lotter im Zentrum ebenso unbedrängt walten, wie Flankengeber Christoph Hertl an der Eckfahne. Und vervollständigt wurde das halbe Dutzend an Vollzugsmeldungen durch Andreas Neumeier, der im zweiten Versuch aus der Drehbewegung heraus mit einem Flachschuss erfolgreich war.